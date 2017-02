Bröckelhaus wird versteigert Ein leerstehendes Gebäude auf der Kreuzstraße in Sebnitz kommt am Dienstag unter den Hammer.

Meistbietend: das Eckhaus Kreuzstraße 23 in Sebnitz. © Steffen Unger

Das denkmalgeschützte Mehrfamilienhaus Kreuzstraße 23 in Sebnitz steht am Dienstag in Dresden zur Auktion. Mindestgebot: 7 000 Euro. Die frühere Kunstblumenfabrik Josef Hentschel wurde 1893 erbaut, seit 2002 steht das Haus leer. Das Gebäude verfügt laut Auktionstext über neun Wohnungen mit zusammen 491 Quadratmetern sowie zwei Gewerbeeinheiten mit 83 Quadratmetern Fläche. Das zughörige Grundstück ist 620 Quadratmeter groß. Der Zustand des Hauses lässt allerdings zu wünschen übrig: keine funktionstüchtige Heizung, veraltete Sanitärausstattung, aufsteigende Feuchtigkeit, Deckendurchbrüche und Schwammbefall. Insgesamt allumfassend sanierungsbedürftig .

Das Haus hatte im vergangenen Frühjahr für Schlagzeilen gesorgt, nachdem die Feuerwehr dort einen losen Schornstein vom Dach holen musste. Da weitere Teile e herunterzubröseln drohten, wurde rings um das Eckhaus abgesperrt. Die Staatsstraße in Richtung Grenzübergang war daraufhin nur noch einspurig befahrbar, der abzweigende Höhenweg komplett zu. Nach einer Anordnung der Bauaufsicht hat der Eigentümer das Bröckelhaus dann sichern lassen. Das Dach und die Fassade wurden mit Netzen umspannt. Seit Anfang Juni ist die Straße wieder frei.

Auktion am 28. Februar, ab 11 Uhr, Dorint Hotel Dresden, Grunaer Straße 14. Mehr Infos

