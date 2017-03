Bröckelhaus versteigert Das leerstehende Haus auf der Kreuzstraße 23 in Sebnitz hat nun einen neuen Besitzer.

Das Haus Kreuzstraße 23 in Sebnitz hat einen neuen Besitzer. © Steffen Unger

Das leerstehende Mehrfamilienhaus auf der Kreuzstraße 23 in Sebnitz hat einen neuen Besitzer. Die Immobilie ging am Dienstag bei einer Versteigerung in Dresden über den Tisch – zum Mindestgebot von 7 000 Euro. Das bestätigt die Sächsische Grundstückauktionen AG. Angaben zum Käufer der Immobilie macht das Auktionsunternehmen nicht. Bei dem denkmalgeschützten Gebäude handelt es sich um die frühere Kunstblumenfabrik Josef Hentschel. Das 1893 erbaute Haus verfügt über neun Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten. Seit 2002 steht das Haus leer und ist umfassend sanierungsbedürftig. Im vergangenen Frühjahr musste es zeitweise abgesperrt werden, weil Mauer- und Dachteile herunterzufallen drohten. Nach einer Anordnung der Bauaufsicht hat der letzte Eigentümer das Bröckelhaus dann sichern lassen. Das Dach und die Fassade sind seitdem mit Netzen umspannt. (SZ/dis)

