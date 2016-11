Bröckelhaus soll weg Die Stadt Sebnitz will das baufällige Haus auf der Weberstraße abreißen lassen. Noch gehört es ihr aber nicht.

Vor Kurzem waren von der Fassade des Hauses Putzbrocken auf den Gehweg gestürzt. Die Feuerwehr musste lose Teile von Mauer und Dach entfernen. © Marko Förster

Das nach herunterfallenden Mauerstücken abgesperrte Haus auf der Weberstraße 12 in Sebnitz soll nach den Vorstellungen der Stadtverwaltung abgerissen werden. Das erklärte Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) in der Stadtratssitzung am Mittwochabend. Derzeit werde im Rathaus intensiv die Aneignung der Immobilie geprüft. Das baufällige Gebäude ist seit September 2014 herrenlos, das heißt, der letzte Besitzer hatte auf sein Eigentum verzichtet. In einem solchen Fall kann die Kommune das Grundstück übernehmen. Das strebt die Stadt Sebnitz nun an.

Am Abend des 17. November waren von der Fassade des seit 19 Jahren leerstehenden Hauses Ziegel- und Putzbrocken heruntergebrochen und auf den Gehweg gestürzt. Die Feuerwehr musste weitere lose Teile von Mauer und Dach entfernen. Der Fußweg vor dem Haus und ein Teil der Fahrbahn sind seitdem abgesperrt.

Nach dem Abriss, den die Stadt nun anpeilt, könnten auf dem Grundstück Parkplätze entstehen. Die würden für das in der Nachbarschaft geplante Pflegeheimprojekt dringend benötigt, erklärte Ruckh. Das Pflegeheim in Trägerschaft des DRK soll im früheren VEB Kunstblume auf der Weberstraße einziehen. Momentan sucht Sebnitz nach den passenden Fördertöpfen für den Abriss der nicht benötigten Nebengebäude.

Termin im Landratsamt

Für die anderen Bröckelhäuser im Stadtgebiet wird es im Januar einen Termin im Landratsamt geben, kündigte der OB an. Die Problemimmobilien stehen unter anderem auf der Kreuzstraße 5 und der Hertigswalder Straße 18. Im Gegensatz zur Weberstraße 12 gibt es bei diesen Häusern nach wie vor Eigentümer. Die Eigentümer seien in der Pflicht, für die Sicherheit ihrer Häuser zu sorgen, erklärte OB Ruckh. Für die Erteilung von Auflagen und deren Durchsetzung ist das Landratsamt zuständig. Im Fall der Hertigswalder Straße 18 hält der Denkmalschutz eine kostspielige Sicherung des Gebäudes für vertretbar. Die Stadt hingegen plädiert für den Abriss.

