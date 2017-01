Bröckelhaus-Gipfel im Landratsamt Noch im Januar sollen Entscheidungen zu baufälligen Häusern in Sebnitz fallen. Sie sind seit Monaten eine Gefahr.

In der Stadt waren sie eins der Aufreger-Themen des vergangenen Jahres – vor sich hinbröckelnde, leerstehende Häuser, die aufgrund ihres desolaten Zustands die Sicherheit von Passanten gefährden. Erst Mitte November musste die Feuerwehr ein weiteres Bröckelhaus auf der Weberstraße absperren, nachdem dort Ziegelteile auf den Fußweg gestürzt waren. Seit Monaten unverändert ist die Situation an der Kreuzung von Kreuzstraße und Dr.-Steudner-Straße, wo die Fahrbahn vor dem Haus Kreuzstraße 5 bereits in Richtung Innenstadt gesperrt ist. Ein ähnliches Bild bietet sich auf der Hertigswalder Straße 18.

Noch im Januar gibt es zu diesen und weiteren Problemfällen einen Gesprächstermin zwischen der Sebnitzer Stadtverwaltung und dem Landratsamt. Dabei stehen fast 20 Liegenschaften auf der Tagesordnung. Es würden sicherlich „interessante Beratungen“ werden, kündigte der Sebnitzer Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) im Stadtrat an. Denn während die Stadt in vielen Fällen für Abriss plädiert, setzt sich der Denkmalschutz für einen Erhalt der geschützten Bausubstanz ein. Andernorts birgt die Sicherung ein finanzielles Risiko. Der Stand der Dinge für zwei der kritischsten Fälle:

Kreuzstraße 5: Eventuell wird noch mehr abgesperrt

Der Eigentümer ist abgetaucht. Auf Briefe mit Aufforderungen und Bescheiden aus dem Landratsamt hat der im Ausland lebende Besitzer der Immobilie bis heute nicht reagiert. Das Bauamt hat den Zustand des Gebäudes begutachten lassen und verschiedene Varianten zur Gefahrenabwehr untersucht – Ende Februar 2016 waren Putz- und Ziegelbrocken von dem baufälligen Gebäude auf die Straße gestürzt. Der nächste fällige Schritt wäre eine Ersatzvornahme. Das heißt: Die Behörde lässt das private Bröckelhaus zunächst auf Kosten der Allgemeinheit sichern. Im Gespräch sind Sicherungswände oder ein Schutzgerüst. Die Angebote von Gerüstbaufirmen hat das Landratsamt schon eingeholt. Eine Entscheidung darüber ist aber noch offen, erklärt Rainer Frenzel, der Leiter des Bauamts im Pirnaer Landratsamt. Denn der finanzielle Aufwand sei erheblich, und die Chance, das Geld je von den Eigentümern wiederzubekommen, schätzt die Behörde als sehr gering ein. Zudem seien die angedachten Maßnahmen keine dauerhafte Lösung für das denkmalgeschützte Haus. „Möglicherweise werden auch die Absperrmaßnahmen erweitert“, sagt Frenzel. Die Entscheidung darüber soll in der Beratung mit der Sebnitzer Stadtverwaltung im Januar fallen.

Hertigswalder Straße 18: Widerspruch gegen Abrissverbot

Der Eigentümer der Wohnbrache auf der Hertigswalder Straße 18 antwortet auf die Schreiben aus dem Landratsamt – zuletzt mit einem Widerspruch. Er würde das Haus gern abreißen lassen, doch das hat die Behörde mit Verweis auf den Denkmalstatus untersagt. Das Landratsamt ist der Auffassung, dass die Gebäudesubstanz mit zumutbarem Aufwand gesichert werden kann. Das hat ein bautechnisches Gutachten ergeben. Für diese Sicherung werden nach SZ-Informationen 62 000 Euro veranschlagt. Der Eigentümer hält jedoch am Abriss fest, er hat gegen den Bescheid Rechtsmittel eingelegt. „Der Widerspruch befindet sich zurzeit in Prüfung“, erklärt Bauamtsleiter Rainer Frenzel. Auch hier werde Anfang 2017 die Entscheidung zum weiteren Umgang mit dem Gebäude erwartet. Das Sebnitzer Rathaus hat sich in der Vergangenheit für den Abriss ausgesprochen. Die Stadt will das Grundstück kaufen und auf einer Teilfläche Anwohnerparkplätze errichten.

