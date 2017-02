Bröckelhäuser müssen noch halten An der Oberen Straße in Hohnstein stehen gleich zwei Ruinen. Sie sind nicht schön, aber sind sie auch gefährlich?

Auch im Spiegelbild sehen die Häuser Obere Straße 6 und 8 in Hohnstein nicht besser aus. Die Stadtverwaltung hat die Gebäudesubstanz von Bauaufsicht und Denkmalschutzbehörde prüfen lassen. © Dirk Zschiedrich

Die löchrigen Mauern stehen schräg, einige Dachziegel hängen herab und dort, wo früher ein Eingang war, bröselt die Treppe auf den Fußweg. Und das alles an Hohnsteins engster Stelle an der Hauptverkehrsstraße. Stürzt eine Mauer tatsächlich ein, ist die Strecke dicht. Kein Wunder, dass einige Einwohner von Hohnstein den Zustand der Gebäude Obere Straße 6 und 8 mit Sorge betrachten, wie Anette Molle. Immer wieder spricht sie das Thema öffentlich an, will, dass die Häuser zumindest gesichert werden, um Schlimmeres zu verhindern. Die Häuser befinden sich in Privatbesitz eines Italieners. Dieser weilt nur ab und zu in der Stadt. Auch ein Gespräch mit der SZ kam trotz mehrmaliger Versuche nicht zustande. Da sich die Häuser in Privatbesitz befinden, bleibt der Stadt nichts anderes übrig, als den Eigentümer immer wieder an seine Pflichten zu erinnern.

Experten sehen keine Gefahr

Um darüber Klarheit zu erhalten, wie schlimm es um die Bausubstanz tatsächlich steht, hatte Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD) sowohl die Bauaufsicht als auch die Denkmalschutzbehörde im Landratsamt gebeten, beide Häuser zu prüfen. Der Bericht liegt inzwischen vor. „Wir haben im Januar schriftlich mitgeteilt bekommen, dass keine Gefahr von den beiden Gebäuden ausgeht“, sagt Bürgermeister Brade. Die Experten beider Behörden kommen in ihren Gutachten zu dem Schluss, dass die Gebäudesubstanz nicht so schlecht sei, da beides massive Häuser sind. Von den Dächern gehe keine Gefahr aus, auch nicht von der Treppe. Damit hat die Stadt keine weitere Handhabe. Auf die Forderungen aus dem Rathaus hat der Eigentümer inzwischen reagiert und vor Ort einige Reinigungsarbeiten erledigt. Mehr aber auch nicht. Verkaufen wolle er die Grundstücke nicht, sei seine Aussage gegenüber der Stadtverwaltung gewesen.

„Das ist zu akzeptieren. Das Bauamt der Stadt wird die Immobilie weiterhin in Beobachtung haben“, sagt der Bürgermeister. Er könne nun erst einmal nichts weiter bewirken, außer auf eine Instandsetzung durch den Eigentümer zu hoffen. Das Haus Obere Straße 8 hatte der Denkmalschutz schon einmal zum Abriss freigegeben. Am Gebäude Obere Straße 6 hängt die Denkmalschutzeule weiter dran. Der Hohnsteiner Stadtrat hatte vor Jahren einen Ankauf der Häuser abgelehnt. Das Bundesvermögensamt verkaufte dann im Jahr 2014 überraschend beide Gebäude an den Italiener.

