Bröckel-Hochhaus wird Tatort-Kulisse

Das Hochhaus am Pirnaischen Platz © Christian Juppe

Lange und finstere Flure, verlassene Wohnungen und beschmierte Wände: Im Hochhaus am Pirnaischen Platz könnten bald die Dresdner Tatort-Ermittler auf Verbrecherjagd gehen. Man habe sich den maroden 14-Geschosser angeschaut und überlege nun, einen Teil der nächsten Folge darin zu drehen, sagte ein MDR-Sprecher am Freitag der SZ. Die Entscheidung soll in den nächsten Tagen fallen.

Der Drehbeginn für den fünften Dresden-Tatort mit dem Arbeitstitel „Wer jetzt allein ist“ ist für Mitte November geplant. Zeit hätte das Filmteam ohnehin nur noch bis Ende Februar. Bis dahin muss das Haus wegen Brandschutzmängeln geräumt sein. Auch die Mieter müssen raus. Ausgestrahlt wird die Folge wahrscheinlich im ersten Halbjahr 2018. Der vierte Dresden-Teil „Auge um Auge“ ist bereits am Sonntag kommender Woche im Ersten zu sehen. (SZ/sr)

