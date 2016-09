Brockwitzer verstopfen die Leitungen Immer häufiger kommt es zu Havarien im Pumpwerk, weil das Klo mit dem Mülleimer verwechselt wird. Das zieht auch Ratten an.

Immer häufiger kommt es zu Havarien im Pumpwerk, weil das Klo mit dem Mülleimer verwechselt wird. © Symbolbild/dpa

Wattestäbchen, Zigarettenkippen, Verbände, Tampons, Slipeinlagen und sogar Windeln entsorgt mancher über die Toilette. „Sie würden staunen, was man alles findet“, sagt Jörg Morgenstern, Geschäftsführer der Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig (WAB). Die Schäden an den Abwasseranlagen durch Verstopfung oder defekte Pumpen haben in den vergangenen Jahren enorm zugenommen. Meist sind die Kunden schuld. „Oft aus Unkenntnis“, so Morgenstern, der auf das Problem öffentlich aufmerksam machen will. „Damit der eine oder andere mal darüber nachdenkt.“ Denn die Kosten für die Wartung und Reparatur der Anlagen tragen am Ende alle Wasserkunden über ihre Gebühren.

Besonders in Brockwitz häufen sich seit wenigen Jahren Havarien im Pumpwerk. Woran das liegt, weiß Jörg Morgenstern nicht. Teilweise müssen die Pumpen alle 14 Tage gereinigt werden. „Das kostet Zeit und Geld“, so Morgenstern. Zwei Mann seien damit etwa drei Stunden beschäftigt. Sie heben die Pumpen heraus, säubern sie und kontrollieren das gesamte Pumpwerk, ob viele Feststoffe drin sind. „Gelegentlich muss dann auch noch ein Reinigungsunternehmen mit einem Saugwagen bestellt werden“, erklärt der WAB-Chef, der nicht alles auf die Brockwitzer schieben möchte. „Das Problem tritt überall auf, aber in Brockwitz eben etwas häufiger.“ Und durch das Pumpwerk laufen auch nur die Abwässer der Brockwitzer.

Derzeit sind es besonders Feuchttücher, die den Abwasserspezialisten Sorgen bereiten. Sie bestehen aus Kunstfasern und lösen sich daher nicht im Wasser auf. „Wenn sie durch die Siebe schlüpfen und in die Pumpen geraten, können sie verklumpen und bei Hitzeeinwirkung verharzen“, beschreibt Morgenstern das Problem. Deshalb würden die Tücher in den Mülleimer statt ins Klo gehören. Wie auch alle anderen Abfälle. Denn selbst wenn Windeln und Co. aus den Pumpen herausgesiebt werden können, müssen sie kostenaufwendig verbrannt werden.

Ein weiteres Problem sind Speisereste, die in den Abflussrohren landen. Die ziehen Ratten an. „Überall wo es eine Kanalisation gibt, sind die Tiere ein mehr oder weniger großes Problem“, sagt Morgenstern. Auch im Coswiger Stadtgebiet sieht man gelegentlich welche vorbeihuschen. „Das ist aber nicht auf Coswig beschränkt, sondern kennen alle Entsorger.“ Die WAB hat einen Tierschutzbeauftragten, der die Nager fachmännisch bekämpft. „Wir tun da immer wieder was“, sagt Morgenstern. Ganz los würde man die Tiere nicht werden. Aber man könne zumindest verhindern, dass sie sich zu sehr ausbreiten. „Sie leben von Speiseresten. Ohne die würden sie sich nicht wohlfühlen“, so der WAB-Geschäftsführer. Essensreste gehören deshalb immer in die Biotonne oder in den Hausmüll.

Auch wenn Öle und Fette in großen Mengen über die Abwasseranlagen entsorgt werden, müssen diese mühselig und aufwendig gereinigt werden. Das passiert, wenn Gaststätten ihre Fettabscheider nicht ordentlich betreiben. Und gefährlich wird es, wenn alte Medikamente das Klo runtergespült werden. „Sie können in den Kläranlagen nur teilweise oder gar nicht unschädlich gemacht werden und gelangen daher wieder in den Wasserkreislauf und so in die Nahrungskette. Morgenstern rät, sie in den Apotheken oder bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Gleiches gilt für Farben, Lacke und Lösemittel.

zur Startseite