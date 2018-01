BRN-Büro wird eröffnet Auf der Louisenstraße gibt es nun eine Anlaufstelle für Fragen rund um das Stadtteilfest. Das wird in diesem Jahr anders organisiert.

Die Organisation der Bunten Republik Neustadt (BRN) ist in diesem Jahr gehörig umgekrempelt worden. Dafür wurden zwei Anregungen aus dem BRN-Konzept umgesetzt, das Koordinator Magnus Hecht 2017 erstellt hat. So wird eine Beratungsstelle eingerichtet. Die neue Fest-Koordinatorin Ulla Wacker eröffnet diese an diesem Mittwoch um 17.30 Uhr. Fortan steht sie jeden Mittwoch zwischen 15 und 19 Uhr zu Fragen rund um das Stadtteilfest in der Äußeren Neustadt bereit. Das Büro im Container der Neustadt-Kümmerin auf der Louisenstraße 32 soll aber auch von den Anwohnern als Treffpunkt genutzt werden – zum Beispiel von sogenannten Inselverantwortlichen. Diese erklären sich bereit, während der BRN das Programm für einen ganzen Straßenzug oder Platz zu organisieren.

Auch die Stadtverwaltung wünscht sich, dass es mehr Inselverantwortliche gibt. Deswegen wurde in diesem Jahr auch ein zweistufiges Anmeldeverfahren eingeführt, bei dem diese bis 2. März Anträge einreichen können. Danach können einzelne Personen sich um einen Stand für das dritte Juniwochenende bewerben. (SZ/sh)

www.brn-buero.de

zur Startseite