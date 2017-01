Britischer Charme in der Stadtbibliothek Rhian Cross aus Wales macht eine Ausbildung in Pirna. Sie erntet viel Sympathie und muss über manche Irrtümer schmunzeln.

Rhian Cross mag Bücher und Pirna. Die Auszubildende kommt aus Wales. © Norbert Millauer

Die junge Frau mit den schwarzen Haaren lächelt den neuen Besucher freundlich an. Sie sitzt am Empfang der Stadtbibliothek Pirna. Mit flinken Handgriffen nimmt sie die Bücher des Lesers zurück, bucht die Medien im System und weist dem Kunden den Weg zur Belletristik-Abteilung ins Obergeschoss. Nur ein leichter Akzent verrät, dass sie nicht aus Deutschland kommt.

Die Besetzung der Stadtbibliothek ist momentan international. Rhian Cross stammt aus Wales und macht seit August 2016 in der Bücherei eine Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste. Dem Brexit zum Trotz. Bei dieser Bemerkung muss die 27-Jährige schmunzeln. Sie selber hat für „Verbleib“ gestimmt. „Über den Ausstieg Großbritanniens bin ich sehr enttäuscht, wie viele meiner Freunde in England“, sagt sie.

Was führt sie von Nordwales nach Pirna? Der beste aller Gründe, nämlich die Liebe. Vor gut drei Jahren chattete sie im Internet mit mehreren Unbekannten. Darunter war auch Robin aus Stolpen. Liebe auf den ersten Klick? Mitnichten! „Zuerst hatte er mich überhaupt nicht beachtet“, erinnert sich Rhian. Später umso mehr. Die gegenseitige Zuneigung wuchs, immer öfter wurde gemailt. „Irgendwann habe ich den Computer gar nicht mehr ausgeschaltet“, blickt die Britin zurück. Schließlich zog sie 2014 nach Deutschland zu ihrem Robin, der damals in Leipzig wohnte. Wenige Monate später heirateten beide. Heute lebt das Paar in Dresden, Robin hat dort einen Job als Informatiker. Trotz Heirat behält Rhian ihre britische Staatsangehörigkeit.

Englisch oder tschechisch?

Als sie erfuhr, dass die Stadtbibliothek Pirna eine Auszubildende für Mediendienste sucht, war sie sofort interessiert. Im Februar 2016 hatte sie ihr Vorstellungsgespräch. „Ich war mir ziemlich unsicher, da ich damals noch nicht so gut die deutsche Sprache beherrschte“, sagt Rhian. Dennoch muss sie die Entscheider überzeugt haben; sie bekam eine Zusage.

Die Britin hat sich gut eingearbeitet, sie macht die Ausleihe, Rückgabe, räumt die Medien in die Regale zurück, klebt Rückenschilder auf die Bücher auf und berät die Bücherei-Kunden. Wenn sie nach englischer Literatur gefragt wird, empfiehlt sie oft die Krimis von ihrer Lieblingsschriftstellerin Elizabeth George.

Überhaupt sprechen viele Kunden sie auf ihren Akzent an. „Die meisten wollen dann immer Englisch mit mir reden, dabei möchte ich doch meine deutschen Sprachkenntnisse verbessern“, sagt sie in fast perfektem Deutsch. Es kommt auch schon mal zu putzigen Irrtümern. Vor einigen Monaten schätzte ein Leser ihren Akzent völlig falsch ein und fing an, mit Rhian auf Tschechisch zu plaudern.

Nicht nur die Arbeit gefällt ihr. Auch die Kollegen mag sie. „Sie sind sehr freundlich und helfen mir sofort, wenn ich eine Frage habe.“ Die Sympathie scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. „Rhian hat sich schnell eingefuchst, ich arbeite gerne mit ihr zusammen“, sagt Bibliotheksangestellte Karin Herzog und lächelt ihrer britischen Kollegin herzlich zu.

Rhian Cross fährt gerne täglich nach Pirna. Sie mag die Stadt. „Pirna erinnert mich immer ein wenig an meine Heimatstadt Flint. Es ist eine Kleinstadt, die ebenfalls an einem Fluss liegt“, sagt die Britin. Besonders die schönen historischen Häuser am Markt und der Canaletto-Blick haben es ihr angetan. Genauso wie die Umgebung. Mit ihrer jüngeren Schwester und ihrer Mutter hat sie bereits mehrere Wanderungen durch die Sächsische Schweiz unternommen. Die Heimatstadt ihres Mannes kennt sie natürlich auch schon gut.

Die junge Frau überlegt einen Moment und schaut noch mal auf die vielen Bücherregale in den hohen Räumen der Bibliothek. „Schön wäre es, wenn ich nach der Ausbildung übernommen werden würde und weiter hier in Pirna arbeiten könnte.“

