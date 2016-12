Brisanz auf der Trainerbank Ralph Hasenhüttl wird in London gehandelt. Und Schalkes Coach hätte bei RB anfangen können.

Soll Kandidat beim FC Arsenal sein: RB-Trainer Ralph Hasenhüttl. © dpa

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Brisanz in diesem Duell zu finden. Die naheliegendste wäre die Tabelle. Klammert man mal die ersten fünf Spieltage aus, in denen Schalke 04 nur Niederlagen kassierte, ergibt sich ein echtes Spitzenspiel am Samstagabend: Tabellenführer Leipzig empfängt den Zweiten Schalke. Nach dem Katastrophenstart ging es für die Königsblauen steil bergauf.

Für Brisanz sorgt aber auch der Trainer Markus Weinzierl. Der hätte auf der anderen Bank Platz nehmen können, er stand auf der Wunschliste von RB weit oben. Im April jedoch wurde die Liaison beendet, beide Seiten beanspruchten hinterher, der Auslöser gewesen zu sein. Erst sickerte durch, dass Weinzierl, damals noch in Diensten des FC Augsburg, keine Lust verspüre, unter Ralf Rangnick zu arbeiten. Dann verkündete der Geschäftsführer der Rasenballer, Oliver Mintzlaff, dass man die Gespräche abgebrochen hätte.

Traurig sind darüber im Nachhinein wohl beide Klubs nicht. „Wir haben unser Glück gefunden. Er hat einen tollen Verein, ich habe einen sehr tollen Verein. Deswegen ist alles gut“, erklärte Ralph Hasenhüttl. Weinzierl hatte auch wenig Lust, die Geschichte aufzuwärmen, beließ es bei einem Seitenhieb: „Ich freue mich, dass ich bei einem Traditionsverein Trainer bin.“

Die richtigen Störfeuer kommen mal wieder von der Insel. Nachdem der englische Verband Sportdirektor Rangnick als neuen Nationalcoach verpflichten wollte, und es wohl zumindest ein Gespräch gegeben haben soll, wird nun Hasenhüttl als Erbe von Arsène Wenger beim FC Arsenal gehandelt – zumindest vom britischen Boulevardblatt Sun. Darauf angesprochen reagierte der Österreicher amüsiert: „Der Artikel war nicht unbedingt rufschädigend. Und wenn man als Nachfolger des dienstältesten Trainers in England gehandelt wird – also ich habe schon von schlimmeren Schicksalen gehört“, erklärte der 49-Jährige, fügte dann aber mit etwas ernsterer Miene an: „Wir müssen uns darüber nicht so viele Gedanken machen.“

Unabhängig vom Wahrheitsgehalt zeigt die Geschichte, dass die Erfolge der Leipziger Tempofußballer auch außerhalb der Bundesliga registriert werden. Innerhalb ohnehin. Carlo Ancelotti, Trainer der vom Spitzenplatz verdrängten Münchner Bayern, adelte RB nun zum echten Rivalen um die Meisterschaft. „Leipzig hat eine sehr gute Mannschaft und sie sind sehr gut gestartet. Ich bin sicher, sie werden ein großer Gegner bis zum Saisonende sein“, erklärte der Italiener.

Brisanz zieht das Duell gegen Schalke auch aus der Taktik. In sieben der vergangenen zwölf Partien kassierte Schalke kein Gegentor, Weinzierl wird auch in Leipzig auf die Defensive setzen. Hasenhüttl plant daher offenbar eine Überraschung, ordnete bereits am Mittwoch kurzfristig ein Geheimtraining an und entschuldigte sich dafür bei den Fans: „Es tut mir leid, aber es war notwendig.“

