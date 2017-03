Rettungsschwimmen Brillanter Einstieg in die Wettkampfsaison Die Qualifikationswettkämpfe für die Landesmeisterschaften starteten in diesem Jahr mit den Bezirksmeisterschaften in Zittau

Die Qualifikationswettkämpfe für die Landesmeisterschaften starteten in diesem Jahr mit den Bezirksmeisterschaften in Zittau. Die 18 Sportler der DLRG-Gliederung „Niederes Elbtal“ platzierten sich dabei in der Regel vor ihrer Konkurrenz aus Zittau, Görlitz, Pirna und Leipzig. Nach Absolvierung eines altersklassenspezifischen Mehrkampfes gingen 8 Gold-, 3 Silber und 3 Bronzemedaillen sowie zwei 4., ein 5. und ein 6. Platz auf das Meißner Konto. Die beiden jüngsten Sportler Tessa Hickethier (AK 9 w) und Jannes Balzke (AK 9 m) konnten bei ihrem ersten Wettkampfstart eine Goldmedaille entgegennehmen. Kim Schneider erkämpfte sich in ihrer AK 9/10 w ebenfalls den Sieg. In der AK 9/10 m wurden die ersten vier Plätze durch den Meißner Nachwuchs belegt: Hannes Birke gewann vor Niklas Birke, Richard Däbler und Hannes Hartmann.

In der AK 11/12 wurde Oliver Kuschke zum Goldfisch. Sarah Weinhold sicherte sich in der AK 13/14 w ebenfalls Gold. In der AK 13/14 m verfehlte e Tommy Kretschmar knapp den Gesamtsieg und holte Silber. Sarah Hackert und Jule Hartmann bewährten sich bei ihrem ersten Wettkampf in der AK 13/14 mit Bronze bzw. Platz 6.

Souverän und mit der höchsten Gesamtpunktzahl siegte Undine Lauerwald in der AK 15/16 w. Dritte wurde Carolin Kusche. Das Meißner „Herrenquartett“ der AK 15/16 m lieferten sich vor allem mit den Zittauer Schwimmern einen spannenden Kampf. Tobias Nix konnte das Rennen für sich entscheiden, dicht gefolgt von Tom Selle. Lukas Döring glänze über 50 m Retten und erkämpfte den 4. Platz. Clemens Jüttner konnte mit seinem 5. Platz noch einige Zittauer auf die Plätze verweisen.

Auch bei den Staffelentscheidungen dominierten die Elbestädter. Die Jungenstaffel der AK 11/12 gewann mit 1600 Punkten Vorsprung. Auch die Mädchen- und Jungenstaffel der AK 15/16 wurden mit einer Goldmedaille belohnt. (tl)

