Brigitte Zschoche nicht mehr im Kreistag Die Lampertswalder Politikerin (Die Linke) hat ihr Ehrenamt niedergelegt. Sie ist schwer erkrankt.

Brigitte Zschoche war neben ihrem Kreistagsmandat auch im Aufsichtsrat der Elblandkliniken und kämpfte für den Erhalt des Krankenhauses in Großenhain. Sie unterstützt Musikschüler und den Spielbühnen-Förderverein. © Archiv/Brühl

Die Lampertswalder Politikerin Brigitte Zschoche (Die Linke) hat ihr Kreistagsmandat niedergelegt. Sie ist seit über einem Jahr so schwer erkrankt, dass ihr die Ausübung des Ehrenamtes nicht mehr möglich ist, heißt es zur Begründung. Brigitte Zschoche, 75 Jahre alt, lebt mittlerweile im Seniorenzentrum Haus Sonne in Schönfeld. Für sie ist die Großenhainerin Marianne Gerbert in den Kreistag nachgerückt.

Brigitte Zschoche war in der DDR Leiterin des Instituts für Lehrerbildung Großenhain, dann 1990 Mitglied der Volkskammer und danach bis 2004 Abgeordnete im Landtag von Sachsen. Sie wirkte sogar als stellvertretende Landtagspräsidentin. Nach ihrem Ausscheiden als aktive Politikerin engagierte sie sich stark in der Region, war neben ihrem Kreistagsmandat auch im Aufsichtsrat der Elblandkliniken und kämpfte für den Erhalt des Krankenhauses in Großenhain. Sie unterstützt Musikschüler und den Spielbühnen-Förderverein.(krü)

zur Startseite