Brigadeabende und Modenschauen Die SZ erinnert an Zittauer Gebäude und Menschen, die alle kennen, obwohl sie nicht mehr da sind. Heute: die Etikette.

Im Frühjahr 1972 verteilte die HO Faltblätter an alle Haushalte des Kreises. Werbung für das neu gestaltete Kaufhaus „Etikette“. „Durch grundlegenden Umbau wurde ein Bekleidungshaus geschaffen, das unseren Kunden ein angenehmes Einkaufen gestattet und dem Verkaufskollektiv beste Arbeitsbedingungen bietet.“ Monika Reichelt hat diese Broschüre aufgehoben. Als Verkäuferin war sie von Anfang an Teil dieses Verkaufskollektivs. „Die beste Zeit meines Lebens“, sagt sie.

Auch wegen gemütlicher Brigadeabende im „Gewandhauskeller“. Aber vor allem, weil das Kollektiv sich gut verstand. „Wir haben sogar Modenschauen veranstaltet“, erzählt Frau Reichelt. Und das Engagement der Mitarbeiter kam bei den Kunden an. Selbst aus dem Urlaub am Schwarzen Meer kam eine Grußkarte an die „Etikette“. Spannungen gewisser Kundschaft gab es natürlich auch. So nahmen oft Kundinnen mehrere Miederwaren mit in die Umkleidekabine, gaben aber nicht alle zurück. Diebstahl „unter der Jacke“ sozusagen. Das Kollektiv fand eine Lösung. Plasteschalen mit Zahlen von 1 bis 9. Je nachdem, wie viele Teile in die Kabine mitgenommen wurden, erhielt die Kundin eine Nummernschale. Von dieser innovativen Idee nahm 1981 sogar die DDR-weite Zeitung „Handelswoche“ Notiz. Innovativ war auch der Name des Kaufhauses. Bei einem Treffen der ehemaligen Kolleginnen verfasste Monika Reichelt ein emotionales Gedicht und schrieb darunter „1. Treffen Deutschlands einziger ‚Ettikettianer‘…“. Womit sie vermutlich recht hat. Wie zum Beispiel „Tourist“ und „Praktikus“ erinnert auch der Name „Etikette“ an eine Zeit, da Zittauer HO-Geschäfte durchaus DDR-weit beachtete Zeichen im Handel setzten. Ein besseres Angebot an Waren konnte natürlich dadurch nicht erreicht werden. Trotzdem erinnern sich sicherlich viele Zittauer an Einkaufserlebnisse und auch Einkaufsfreuden in den drei Etagen der Etikette. Im Erdgeschoss Kurz- und Miederwaren, Damenbekleidung in der ersten und Herrenbekleidung in der zweiten Etage.

Nach 1989 kam bald das Ende der HO und auch von deren Zittauer Warenhäusern. An der Ecke Rathausplatz/Frauenstraße werden seitdem Schuhe verkauft. Anders als bedauerlicherweise an vielen anderen Orten der Innenstadt lebt der Handel hier weiter.

