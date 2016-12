Briefwahl ab 2. Januar

Wer den neuen Pirnaer Oberbürgermeister per Briefwahl wählen will, kann dies ab dem 2. Januar tun. Die entsprechenden Unterlagen können per Post jederzeit und online ab 27. Dezember im Rathaus beantragt werden. Die Verwaltung kann die Unterlagen jedoch erst am 2. Januar verschicken. Die reguläre OB-Wahl findet am 15. Januar 2017 statt. (SZ)

