Briefmarken für die Häuptlinge Die berühmten Figuren aus dem Radebeuler Karl-May-Museum müssen saniert werden. Post Modern hilft, Geld zu sammeln.

Die Arme vom Dakota-Häuptling sind repariert. Kunstformer Hans Effenberger hat ihn in seiner Werkstatt saniert. Damit weitere Figuren restauriert werden können, helfen Sonderbriefmarken von Post Modern. © Norbert Millauer

Eigentlich ist bei Hans Effenberger in Weinböhla vieles eine staubige Angelegenheit. Gipsstaub. Aus dem Staubstadium im Untergeschoss der Restauratorenwerkstatt des Kunstformers ist der Dakota-Häuptling inzwischen emporgetragen worden. In den ersten Stock. Dort wird zusammengesetzt, was zusammengehört.

Zum Beispiel die neuen Arme und die wiederhergestellten Füße des inzwischen fast 100 Jahre alten Indianers. Der Häuptling und 16 weitere lebensgroße Kostümfiguren sind die Stars in der Villa Bärenfett des Karl-May-Museums in Radebeul. Bekleidet sind die Figuren, zu denen auch der Häuptling American Horse und die Schwarzfußindianerin gehören, mit von Karl May gesammelten originalen Bekleidungsstücken. Zwischen 1928 und 1944 wurden sie angefertigt. Doch Luftfeuchte und Erschütterungen haben sie über die Jahrzehnte bröckeln lassen.

Wie viel kaputtgegangen ist, erkennt jeder auch noch am gerade wieder gesundenden Häuptling in der Werkstatt von Hans Effenberger und seinem Sohn Johannes. Aus den Armen ragen jetzt wieder vom Rost befreite Metallstücke als Bindeglied zum Körper. Der Kunstformer setzt den Pinsel an. Die Bemalung der Figur wird an den Reparaturstellen wiederhergestellt. 15 000 Euro kostet das beim Dakota. Bis in den Januar wird die Sanierung des Häuptlings und das Anfertigen von Repliken der Kleidung dauern, sagt Museumsleiterin Claudia Kaulfuß.

Weil das Museum mit seiner Stiftung diese aufwendigen Arbeiten nicht allein bezahlen kann, gab es in diesem Jahr einen Spendenaufruf. Viele Geldgeber haben geholfen. Fast die Hälfte der 15 000 Euro sind Fördermittel aus dem Kulturraumetat des Landes. Doch dem Dakota-Häuptling müssen weitere Figuren in den nächsten Monaten folgen. Wieder wird gesammelt und um Spenden geworben. Jetzt gibt es einen weiteren Helfer: Die Firma Post Modern hat zwei Sonderbriefmarken in einer Auflage von 100 000 Stück herausgebracht. Von einem Teil des Erlöses soll die Restaurierung direkt unterstützt werden. Außerdem dienen die beiden Briefmarken dazu, auf die Rettung der berühmten Figuren aufmerksam zu machen, sagt Post-Modern-Marketingleiter Alexander Hesse.

Auf den beiden Marken zu je 85 Cent für einen Kompaktbrief sind der Sioux-Häuptling American Horse und die Schwarzfußindianerin aus der Villa Bärenfett zu sehen. Die Museumsleiterin schätzt, dass auch dafür 10 000 Euro benötigt werden. Die Briefmarken gibt es im Karl-May-Museum und in den SZ-Treffpunkten.

www.karl-may-museum.de

