Briefkastenfingerer überführt Mehr als 100 Straftaten konnten die Kriminalisten vom Revier Meißen einem Radebeuler Dieb nachweisen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Solche dicken Briefsendungen, wie hier nachgestellt, waren bevorzugte Beutestücke des Diebes. © Norbert Millauer Solche dicken Briefsendungen, wie hier nachgestellt, waren bevorzugte Beutestücke des Diebes.

Sechs Aktenordner füllt das Ermittlungsgeschehen um den Radebeuler Einbrecher.

Auf dem Schreibtisch von Kripochef Jörg Kretzschmar reihen sich sechs Aktenordner aneinander. Der Inhalt: Das Straftatenregister und die Anzeigen von weit über 100 Schadensfällen in Radebeul, Weinböhla und Dresden.

Ein 30-jähriger Radebeuler konnte jetzt überführt werden. Die Beweismittel wurden vor wenigen Tagen der Staatsanwaltschaft übergeben, die das Verfahren weiterführen wird. Der notorische Dieb hatte immer wieder Anwohner in der Radebeuler Nizzastraße, der Kiefernstraße und am Badeweg in Weinböhla erschreckt. In Briefkästen dortiger Häuser hatte der Mann herumgefingert und Postsendungen herausgefischt. Kellereinbrüche sowie aufgebrochene Autos in Radebeul, aber auch Delikte in der näheren Umgebung wie in Weinböhla oder dem Dresdner Stadtteil Pieschen konnten dem Einbrecher nachgewiesen werden.

Der 30-Jährige habe es vor allem auch auf Taschen und Geldbörsen abgesehen, informiert Polizeisprecherin Ilka Rosenkranz von der Dresdner Direktion. Die darin gefundenen ec-Karten und Kreditkarten nutzte der Ganove und ging auf Einkaufstour.

Ein solcher Betrug wurde ihm dann auch zum Verhängnis. In den Fokus der Ermittler geriet der Radebeuler, als er im Mai 2016 ein Paket in der Postfiliale in Radebeul-Ost in der Hauptstraße abholte. Dabei wurde er von der Videokamera aufgenommen. Auch hier war er mit als gestohlen gemeldeten Papieren unterwegs. Anhand der Aufnahmen konnte der Mann von den Ermittlern ausfindig gemacht werden, so Kripochef Jörg Kretzschmar.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler anschließend diverses Diebesgut, darunter Ausweise, Geldkarten, Fahrradrahmen sowie zahlreiche Briefe, die zu über zwanzig Wohnanschriften in Dresden, Weinböhla und Radebeul gehörten, heißt es von der Polizei.

Mit den zwischen Juli 2015 und Juli 2016 in Radebeul sowie im Stadtgebiet Dresden begangenen Taten verursachte der Mann einen Schaden von mehreren Tausend Euro, ist in den Akten vermerkt.

Weil Fluchtgefahr bestand, habe der Radebeuler nach seiner Festnahme etwa drei Monate in Untersuchungshaft gesessen. Mittlerweile sei er aber wieder aus der Haft entlassen. Er habe eine feste Wohnadresse in Bayern, bei Verwandten.

Wem gehört die Umhängetasche?

Der Kriminaldienst des Polizeireviers Meißen hat seine umfangreichen Ermittlungen gegen den 30-Jährigen mittlerweile beendet und das Verfahren der Staatsanwaltschaft Dresden übergeben.

Ein Teil der gestohlenen Gegenstände, vor allem Kreditkarten, sei an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben worden. Allerdings könne die Polizei noch nicht alle Dinge zuordnen. So beispielsweise auch eine Umhängetasche mit der Aufschrift Carl Zeiss Jena (Foto oben) und darin befindlichen Golfbällen. Möglicherweise wurde die Tasche für einen Laptop genutzt.

Mit Einbrüchen und Einbruchsversuchen in Geschäfte und Wohnhäuser im Westen Radebeuls konnte der Täter allerdings nicht in Verbindung gebracht werden. Die Spuren dazu befinden sich noch in der Auswertung.

Der Kripo-Leiter und seine Kollegen nehmen den gerade überführten Dieb und seine Taten zum Anlass, die Bürger in Radebeul und Umgebung zu bitten, in ihrer Aufmerksamkeit nicht nachzulassen. Es sei keinesfalls falsch, stutzig zu werden und schnell die Polizei anzurufen, wenn sich eine unbekannte Person im Wohngebiet herumtreibe oder gar an Briefkästen stöbere. Kretzschmar: „Ein schnell gemachtes Handyfoto von der Person kann uns besonders hilfreich sein.“ Dies werde dann in der Polizeibehörde den Ermittlern gezeigt. So sei schon manche dunkle Gestalt ans Licht gezogen worden.

