Briefkastenanlage in die Luft gesprengt

Unbekannte haben in der vergangenen Woche eine Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses am Artur-Moritz-Weg in Freital-Pesterwitz in die Luft gesprengt. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, warfen die Täter am 2. Oktober, gegen 22.30 Uhr, Sprengkörper in die Briefkästen. Der durch die Explosion entstandene Sachschaden ist zurzeit noch nicht bezifferbar. Die Ermittlungen dauern noch an. (SZ/win)

zur Startseite