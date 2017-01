Briefkastenanlage gesprengt Unbekannte Täter sprengten mittels Pyrotechnik die Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses in Döbeln in die Luft.

Eine Briefkastenanlage wurde in Döbeln in die Luft gesprengt. © Symbolfoto: Schröter

Durch Unbekannte wurde in der Nacht zum Sonnabend, kurz nach Mitternacht, mittels Pyrotechnik die Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses an der Dresdner Straße in Döbeln stark beschädigt. Wie die Polizei weiter mitteilt, wird der Sachschaden auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

