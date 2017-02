Briefkasten einer Bank aufgebrochen

Einbruch in Gaststätte Dippoldiswalde. In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in eine Gaststätte an der Badergasse ein. Die Täter hebelten ein Fenster des Gebäudes auf und stahlen im Anschluss rund 150 Euro aus einer Registrierkasse. Der entstandene Sachschaden ist nicht bekannt.

Bankbriefkasten aufgebrochen Freital. Übers Wochenende hebelten Unbekannte einen Briefkasten im Vorraum einer Bank an der Dresdner Straße auf. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Drogen in der Brotbüchse Altenberg. Er wisse nicht, wo er sich derzeit befinde, sagte ein 21-jähriger Deutscher am Sonntagmorgen in Altenberg zu Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel. Der junge Mann war kurz zuvor in einem grenzüberschreitenden Linienbus aus Tschechien aufgefallen, weil er offensichtlich verwirrt war. Bei der Kontrolle des 21-Jährigen wurden die Polizisten dann auch schnell fündig. In einer Dose bewahrte der junge Mann eine nicht geringe Menge einer betäubungsmittelähnlichen Substanz auf – vermutlich Marihuana. Außerdem hatte er szenetypische Utensilien für Drogenkonsum dabei und gab auch zu, in der Nacht zuvor etwas genommen zu haben. Gegen den 21-Jährigen wurde daraufhin ein Strafverfahren wegen des Verdachtes auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (szo)