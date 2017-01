Briefkästen mit Böllern gesprengt

Coswig. Über ein Fenster verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Oststraße. Sie durchsuchten die Räume und das Mobiliar und stahlen nach einer ersten Einschätzung einen Laptop. Dessen Wert wurde noch nicht beziffert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Einbrecher in Coswig unterwegs

Kleidercontainer in Brand gesetzt

Strehla. An der Ernst-Thälmann-Straße setzten Unbekannte am Silvesterabend einen Kleidercontainer in Brand. Der Sachschaden beträgt rund 250 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.