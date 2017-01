Briefkästen mit Böllern gesprengt Zwei junge Männer richten an einer Schule Schaden an. Ein Auto wird mit Feuerwerkskörpern beschossen. Das und mehr im aktuellen Polizeibericht.

Am Silvesterabend und in der Neujahrsnacht gingen bei der Polizei in der Oberlausitz insgesamt 161 Notrufe ein. In den überwiegenden Fällen mussten die Beamten Streitigkeiten im Familien- und Bekanntenkreis und zwischen Gästen von Veranstaltungen schlichten. Doch es gab auch 17 Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen unterschiedlichster Art sowie 13 Anzeigen wegen Körperverletzungen. Auch zu 20 kleineren Bränden ohne Personenschäden war die Polizei im Einsatz. Überwiegend gerieten Mülltonnen, Mülleimer und Container sowie trockenes Gestrüpp und Bewuchs durch Pyrotechnik in Brand.

Erwischt hat die Polizei in Bautzen zwei junge Männer, die eine Stunden nach Mitternacht die Briefkästen an einer Schule in der Daimlerstraße mit Böllern traktiert hatten. Ein Zeuge teilte der Polizei über Notruf mit, dass sich die zwei Täter noch in der Nähe aufhielten. Einsatzkräfte vom Polizeirevier Bautzen stellten die zwei 19 und 20 Jahre alten Männer in unmittelbarer Nähe des Tatorts. Die beiden Bautzener hatten über 30 illegale Böller tschechischer Herkunft und zusätzlich eine Schreckschusspistole dabei. Gegen sie laufen jetzt Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, Verstoß gegen das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz. An den Briefkästen entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Polizeibericht vom 1. Januar zurück 1 von 3 weiter Unterstand in Flammen Kubschütz. Auf dem Betriebsgelände einer Firma im Ortsteil Scheckwitz brannte am Sonnabend gegen 18.15 Uhr ein Unterstand, in dem Restmüll, Pappe und leere Säcke lagerten. Durch die Flammen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro an der Hauswand sowie am Überstand des Dachstuhls. In das Innere des Gebäudes breitete sich das Feuer nicht aus. Personen kamen nicht zu Schaden. Vermutlich ist eine 71-jährige Frau für den Brand verantwortlich. Das ist das Ergebnis erster Ermittlungen, teilte die Polizei mit. Weiteres werden die Untersuchungen eines Brandursachenermittlers ergeben. VW-Golf aufgebrochen Kamenz. Unbekannte versuchten in den letzten Tagen des alten Jahres, im Ortsteil Thonberg einen VW Golf aufzubrechen, der in der Prietitzer Straße stand. Eine Seitenscheibe des Autos ging kaputt. Die Täter wollten dann das Autoradio samt Bassbox entwenden. Das gelang nicht. Der Schaden, den die Täter anrichteten, beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Mit verbotenen Böllern erwischt Hoyerswerda. Bei Kontrollen in der Silvesternacht im Stadtgebiet Hoyerswerda stellten die Einsatzkräfte zwei Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz fest. So wurden bei einem 25-Jährigen insgesamt 34 illegale Böller gefunden. Ein 30-jähriger Mann hatte 31 verbotene Knaller bei sich. Bei beiden handelt es sich um Hoyerswerdaer.

Ein in der Dresdner Straße in Radeberg abgestellter Chevrolet Spark wurde von Unbekannten mit Feuerwerksraketen beschossen. Dabei entstanden Schäden am vorderen rechten Kotflügel in noch unbekannter Höhe. Der Autobesitzer beobachtete das Geschehen und fertigte Lichtbilder der möglichen Tatverdächtigen. Das Polizeirevier Kamenz hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

