Briefkästen in der Stadt werden gesperrt Ab Freitag schließt die Deutsche Post einige Briefkästen im Stadtgebiet.

Ein durch Silvesterböller gesprengter Briefkasten der Deutschen Post. © Symbolfoto/dpa

Weil es besonders zu Silvester immer wieder zu Vandalismus kommt, sperrt die Deutsche Post ab Freitag einige Briefkästen in der Stadt. In die Kästen könne dann nichts mehr eingeworfen werden, erklärt ein Sprecher der Post. Dafür werden spezielle Sperrklappen angebracht. An jenen Briefkästen, die auch an Feiertagen geleert werden, verschwinden die Klappen bereits am Sonntag wieder. Alle anderen können ab dem 2. Januar wieder genutzt werden. Außerdem sei es möglich, Post in den Filialen abzugeben. Auch Zusteller nehmen Briefe mit, so der Sprecher. (SZ/nis)

