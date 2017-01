Briefkästen gesprengt

Stau nach Unfällen auf der A4 Bautzen-West. Am Montagmittag führten zwei Auffahrunfälle auf der A 4 bei Bautzen in Fahrtrichtung Dresden zu einem kilometerlangen Rückstau. In Höhe der Anschlussstelle Bautzen-West fuhr kurz nach 12 Uhr zunächst ein Opel Vectra auf einen Opel Astra auf und schob diesen auf einen VW Passat. Die 33-jährige Beifahrerin im Vectra verletzte sich dabei leicht. Im anschließenden Rückstau schob ein Honda einen Nissan auf einen Opel. Ein im Honda befindliches Kind erlitt leichte Verletzungen. Durch die beiden Auffahrunfälle und die anschließende Unfallaufnahme sowie die Räumarbeiten entstand ein kilometerlanger Stau, der sich bis hinter die Anschlussstelle Weißenberg zog. Der Verkehr wurde auf dem Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Arbeiten am Unfallort waren gegen 14.45 Uhr beendet. Erst danach konnte sich der lange Rückstau langsam abbauen.

Durch Feuerwerksrakete verletzt Radeberg. Durch eine Feuerwerksrakete ist in der Dresdner Straße in Radeberg eine Frau leicht verletzt worden. Die 38-Jährige wurde am Kopf getroffen. Auch ihre Bekleidung bekam etwas ab. Der Schaden wurde mit 150 Euro beziffert. Offenbar hat ein derzeit noch unbekannter Mann das Feuerwerk zuvor aus seiner Hand starten lassen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Nach Unfall abgehauen Demitz-Thumitz. Am Sonntagnachmittag kam es im Ortsteil Medewitz zu einem Verkehrsunfall. Ein Zeuge beobachtete, wie ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen eine Stehleuchte sowie einen Granitstein in der Gartenstraße fuhr und sich anschließend davonmachte. An der Stehleuchte entstand Schaden in Höhe von etwa 150 Euro. Die Polizei ermittelt.

Beschädigungen auf dem Bahnhof Bautzen. Zahlreiche Sachbeschädigungen an Bahnhöfen in der Oberlausitz sowie an einem Bahnübergang gingen am Silvesterwochenende bei der Bundespolizei zu Protokoll. Zum Beispiel gab es an den Bahnhöfen in Zittau und Bautzen mehrere Graffitischmierereien. Ebenfalls in Bautzen gingen die Sicherheitsverglasung des Treppenliftes und am Bahnübergang in Tauchritz zwei Warnleuchten zu Bruch. Die Bundespolizei ermittelt.

Matratze fängt Feuer Lauta. Ein 73-Jähriger hat am Sonntagabend in einem Wohnhaus in Lauta einen Brand ausgelöst. Der pflegebedürftige Mann hatte in seinem Bett geraucht. Dabei entzündete sich offenbar die Matratze. Ein Angehöriger bemerkte das Feuer und warf die brennende Matratze aus dem Fenster. Dadurch wurde ein Übergreifen der Flammen auf weiteres Mobiliar verhindert. Der 73-Jährige wurde mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch eine 20-jährige Frau und ein elf Wochen alter Säugling wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vorsorglich in medizinische Behandlung gegeben.