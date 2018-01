Briefbeschwerer kehren zurück

Radeberg. Frohe Kunde zum Jahresbeginn für Schloss Klippenstein: Das Museum gehört zu den neun Vereinen aus der Region, die von der alljährlichen Ausschüttung der Sparkassenstiftungen der Ostsächsischen Sparkasse Dresden profitieren. Jedes Jahr unterstützt die Stiftung Projekte aus den Bereichen Jugend, Sport, Soziales wie auch Kunst und Kultur.

Und so kann sich nun der Förderverein Schloss Klippenstein über eine finanzielle Unterstützung freuen, um insgesamt 124 historische Briefbeschwerer zu erwerben, die in die Ausstellung zur Radeberger Glasindustrie integriert werden sollen.

Insgesamt fünf eigene Stiftungen hat die Ostsächsische Sparkasse, heißt es in einer Mitteilung dazu. Zwei Regionalstiftungen unterstützen Projekte im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie in den Regionen Kamenz und in Hoyerswerda. Hinzu kommen drei Dresdner Stiftungen, die sich Projekten aus der Landeshauptstadt widmen. (SZ)

Vereine können ihre Projekte online einreichen: www.ostsaechsische-sparkasse-dresden.de/mein#projekt

