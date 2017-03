Brief an den Vermissten Die Klasse von Philipp Schulze hat für den 17-Jährigen eine lange Nachricht. Darin geht es vor allem um Hoffnung.

Das ist der gesuchte Philipp Schulze. © Polizei

Mit einem bewegenden Brief hat sich am Mittwoch die Schulklasse des vermissten Philipp Schulze zu Wort gemeldet. Der Brief steht auf der Facebook-Seite des 17-Jährigen. Er ist mit der Bezeichnung der Schulklasse unterschrieben und drückt vor allem die Hoffnung der Schüler aus, ihren Klassenkameraden bald wiederzusehen.

„Wir sind es, diejenigen, mit denen du in der großen Pause zum Burger King gehst, die mit denen du im Unterricht Scheiße baust, aber auch die mit denen du jede Unterrichtsstunde lernst und deinen Spaß hast“ schreiben die Mitschüler von Pilipp Schulze. „Wir alle denken tagtäglich an dich und hoffen nur das Beste, also bleib stark und komm zurück zu denen die dich lieben und dich schätzen.“

Mehrfach appellieren die Klassenkameraden und Freunde des Dölzscheners auf diese Weise an den Vermissten und beschreiben dabei gemeinsame Erlebnisse, die ihnen jetzt besonders wertvoll erscheinen. „Egal an welches noch so kleine Ereignis man denken mag, wir danken dir für die schönen und lustigen Stunden und hoffen, dass du bald wieder zurückkommst.“

Die Taucher der Polizei wollen am Freitag weiter nach dem Jugendlichen suchen. (SZ/csp)

Hinweise an die Polizei unter Telefon 483 2233

