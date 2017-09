Bricht eine Seuche aus, ist das Geld weg Weltbank und Rückversicherer gründen Fonds zur Bekämpfung von Pandemien. Die Rendite ist hoch, das Risiko auch.

Ist es infiziert oder ist es nicht? Ein Arzt im Behandlungszentrum Gueckedou im Osten Guineas trägt ein zwei Wochen altes Kind zu Untersuchung. 2014 kostete die Ebola-Epidemie 11 300 Menschen in Westafrika das Leben. © dpa

Die Zahl ist erschreckend: Jedes Jahr treffen Pandemien nach Schätzungen der Weltbank weltweit etwa 1,6 Milliarden Menschen vor allem in armen Ländern. Viele sterben, der volkswirtschaftliche Schaden dürfte sich auf 570 Milliarden Dollar belaufen. Deutlich wurde das 2016 durch das Zika-Virus in Lateinamerika, vor allem aber durch die Ebola-Epidemie vor drei Jahren in Westafrika. Rund 11 300 Menschen starben, die Schäden summieren sich bis heute auf zehn Milliarden Dollar, auch weil Minen und Plantagen in den am stärksten betroffenen Ländern Westafrikas die Arbeit einstellen mussten. Mit rund sieben Milliarden Dollar unterstützten die Industrieländer die Bekämpfung von Ebola.

Für die Weltbank war die verheerende Ebola-Krise ein Signal. Weil frühes Eingreifen den Tod von Tausenden Menschen verhindert hätte, wurde vor zwei Jahren ein 500 Millionen Dollar schwerer Pandemie-Fonds (PEF) für die 75 ärmsten Länder ins Leben gerufen, der auch durch die Ausgabe von Anleihen finanziert wird. So werde den Ländern sofort geholfen und nicht erst nach einem Jahr, betont Weltbank-Präsident Jim Yong Kim. Basis dafür war auch ein Beschluss des G-7-Gipfels auf Schloss Elmau im Juni 2015.

Ende Juni hat die Weltbank die erste Pandemie-Anleihe zur Finanzierung des PEF – Pandemic Emergency Financing Facility – ausgegeben: Volumen 320 Millionen Dollar, Laufzeit drei Jahre, Rendite zwischen acht und 12 Prozent. Die Anleihe richtet sich aber nur an große institutionelle Investoren wie Pensionskassen, Fonds oder Stiftungen. Deren Interesse war riesig: Sie gaben Angebote in doppelter Höhe ab.

Der Pandemiefonds ist, so die Weltbank, ein Kriseninstrument. Er ersetze nicht Vorbereitungsmaßnahmen zur Verhinderung von Krisen wie etwa Gesundheitsstationen oder Impfungen, sofern Letztere möglich sind. Partner der Weltbank bei der Organisation des Fonds sind die Rückversicherer Swiss Re und Münchner Rück. Daneben unterstützen Japan und Deutschland den Fonds. Die Bundesregierung hat 50 Millionen Euro bereitgestellt.

2014 in der Ebola-Krise habe die Weltgemeinschaft kollektiv versagt, klagt Weltbank-Präsident Kim. „Diese neue Einrichtung ist ein bedeutender Schritt, der Millionen Menschen retten und Volkswirtschaften vor einer der größten systemischen Bedrohungen bewahren kann, die wir kennen“. Es ist das erste Mal, dass Risiken aus Infektionskrankheiten an den Kapitalmarkt übertragen werden. Die hohen Zinsen seien ein Anreiz für Investoren und sorgten im Notfall zugleich für Hilfe für die armen Länder, ist Kim überzeugt.

PEF zielt auf sechs Viren, die im schlimmsten Fall eine Epidemie und Pandemie – also die Ausbreitung über mehrere Länder – auslösen können: Dazu zählen Viren, die Ebola, das Marburg-Fieber, die Atemwegserkrankungen Sars und Mers oder das Lassa Fieber verursachen. Für die Einstufung als Epidemie oder Pandemie sind in den Bedingungen der Anleihen bestimmte Auslöser, sogenannte Trigger, festgehalten, die sich nach Angaben von Swiss Re unter anderem an der Ansteckungsgefahr, an der Zahl der Toten, an der Verbreitungsgeschwindigkeit und der Ausdehnung der Krankheit über Ländergrenzen hinweg orientieren. Basis dafür sind öffentlich zugängliche Daten der Weltgesundheitsorganisation WHO. In diesen Fällen greifen durch den Fonds finanzierte Sofort-Maßnahmen, die Investoren verlieren einen Großteil ihres Geldes oder den gesamten Einsatz.

Geld sichert frühes Eingreifen

Ein ähnliches Prinzip greift schon länger bei sogenannten Katastrophenanleihen. Tritt eine Naturkatastrophe ein, etwa ein Erdbeben oder ein Wirbelsturm, verlieren die Investoren ebenfalls ihr Geld. Weil dieses Risiko besteht, sind die Zinsen für solche Anleihen entsprechend hoch. Bleibt der Ausbruch einer Seuche oder Naturkatastrophe aus, erhält der Investor Zinsen und gemessen an der Laufzeit der Anleihe sein investiertes Kapital zurück. Nach Angaben der Weltbank hätte sich die Zahl der Toten durch Ebola um das Zehnfache reduzieren können, wenn die betroffenen Länder frühzeitig über Geld für Not- und Präventionsmaßnahmen hätten verfügen können. Drei Monate dauerte es damals, bis erste Mittel geflossen sind.

Die beiden an der Konzeption des PEF beteiligten Rückversicherer zeichnen nach Angaben von Weltbank-Präsident Kim die Policen und finanzieren sie mit Anleihen. Die Weltbank selbst organisiere das System und beteilige sich. Dadurch müssten die Schwachen im Notfall nicht auf die Reichen warten. Im Krisenfall zahlen die Rückversicherer das Geld an die betroffenen Länder aus. „Wir hoffen sehr, dass PEF ein beständiger und wesentlicher Teil einer weltweiten Gesundheitsarchitektur werden wird und die Welt dadurch gefährliche Epidemien und Pandemien besser vermeiden und bewältigen kann“, betont auch Joachim Wenning, Vorstandschef der Münchner Rück.

