Brexit-Verhandlungen schon vorbei Einige Studenten der TU Dresden sind schneller als die Realität. Sie regelten schon mal den EU-Austritt der Briten.

Harte Verhandlungspartnerin für die Briten. Dimitria Freitas gehörte zur EU-Delegation, die den Brexit verhandelte. Allerdings nur in einer fiktiven Realität. © Sven Ellger.

Einmal britische Premierministerin sein. Einmal als Mitglied der Europäischen Kommission wichtige Dinge mitentscheiden. Einmal den Brexit verhandeln. Kein Problem. Am Zentrum für Internationale Studien der TU Dresden geht das ganz einfach. Knapp 30 Studenten des Masterstudiengangs Internationale Beziehungen führen seit April ein Doppelleben. Neben dem realen auch ein erdachtes als Regierungsvertreter Großbritanniens, als Mitglied der Europäischen Kommission oder als Repräsentant Schottlands, der europäischen Regionen oder der USA. In einem Planspiel verhandeln sie den Austritt der Briten aus der Europäischen Union und greifen der Wirklichkeit vor.

Das große Gipfeltreffen zur Ausarbeitung des Vertrags fand am Wochenende im Dresdner Rathaus statt. Drei Sitzungssäle hatten die Studenten und ihre Dozenten dafür von der Stadt zur Verfügung gestellt bekommen. Anzugträger und Damen im Kostüm gehen rein und wieder raus, hektisches Treiben vor den Verhandlungsräumen. Auf den langen Gängen wird emsig an Textvorschlägen gefeilt. Jede Formulierung will überlegt und abgestimmt sein.

Talkshow mit einem Minister

Im Rahmen des in Deutschland in dieser Form einzigartigen Studiengangs der Internationalen Beziehungen werden die Studenten zu Diplomaten von morgen ausgebildet. Solche Planspiele werden dafür regelmäßig organisiert. Im vergangenen Jahr zum Beispiel rund um die Frage, wie die europäische Flüchtlingspolitik aussehen soll. „Mit dem Brexit hatten wir in diesem Jahr natürlich ein Thema, das sich wunderbar adaptieren ließ“, sagt Benjamin Behschnitt, der zusammen mit Martin Gerner und Daniel Lukas als Dozent die Lehrveranstaltung leitet. Bereits im vergangenen Semester beschäftigten sich die Studenten mit dem Brexit, im Frühjahr wurden dann die Rollen für das Planspiel verteilt.

Jeder musste sich danach mit seiner Rolle und dem jeweiligen Standpunkt auseinandersetzen. Viel haben die Teilnehmer dafür recherchiert, zusammengesessen und Positionspapiere verfasst. .„Am Ende ging es bei der großen Schlussverhandlung ja darum, die eigene Meinung wirklich plausibel vertreten zu können.“ Einen Lerneffekt hätte das Planspiel für die Studenten durchaus. Sie schulen dabei nicht nur ihre Rhetorik, sondern bekommen auch einen Einblick, wie politische Entscheidungen zustande kommen und wie zäh solche Verhandlungen sein können.

Mit einem echten Politiker kamen die Teilnehmer im Laufe des Projekts trotzdem in Kontakt. „Brexit quo vadis: Fiktion trifft auf Wirklichkeit” hieß die fiktive Fernsehdebatte, an der Fritz Jaeckel, Chef der sächsischen Staatskanzlei und Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten teilnahm. Er diskutierte mit den Studenten und ermöglichte ihnen einen Einblick in die realen Verhandlungen.

Am Ende der erdachten Brexit-Welt der Studenten bekommt nicht jeder, was er erhofft. Den Briten war es zwar schon bei Vorverhandlungen geglückt, dass auch Gespräche über ein Freihandelsabkommen geführt werden. Beim Brexit-Gipfel sind es aber die Vertreter der EU-Kommission, die mit ihren Argumenten dominieren. Beim Status der EU-Bürger in Großbritannien, beim freien Zugang zum europäischen Arbeitsmarkt oder bei der Zuteilung von Forschungsgeldern. In wichtigen Wirtschafts- und Handelsfragen scheitern die Gespräche. Am Ende verlieren nach elfstündigen Gesprächen somit beide Verhandlungsparteien. „Wäre es beim echten Brexit ebenso, müsste man von einem tragischen Ausgang für die Bürger dies- und jenseits des Kanals sprechen“, schätzt Behschnitt ein. Die Zukunft wird es zeigen.

