Brexit geht in Phase zwei Der EU-Gipfel ebnet den Weg für die Fortsetzung der Austrittsverhandlungen. Und verteilt ein seltenes Lob.

Die britische Premierministerin Theresa May beim EU-Gipfel in Brüssel. © Thierry Roge/BELGA/dpa

Brüssel. Die EU gibt den Weg für die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen frei. Doch zumindest bei diesem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel hatte kaum jemand eine Vorstellung davon, wie die zukünftigen Beziehungen aussehen könnten. Denn London will sowohl den Binnenmarkt wie auch die Zollunion verlassen. Vermutlich ab März wird jetzt wieder verhandelt.

Als Theresa May in der Nacht zum Freitag den Staats- und Regierungschefs die bisherige Bilanz der Brexit-Verhandlungen darlegte, geschah, was die Premierministerin wohl selbst nicht erwartet hatte: Die Kolleginnen und Kollegen der übrigen 27 Staaten applaudierten. „Einige von uns, mich eingeschlossen, dachten, sie hat große Anstrengungen geleistet, und wir dachten, das wäre angemessen.“ Ausgerechnet der umstrittene ungarische Ministerpräsident Viktor Orban legte noch nach und pries May mit herzlichen Worten: „Sie ist eine wundervolle Person.“

Doch am Freitagmorgen kehrte dann wieder die Nüchternheit der bitteren Realität zurück: May war bereits wieder nach London gereist, als die zurückgebliebenen 27 beschlossen, die bisherigen Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich als erfolgreich zu bewerten und damit den Startschuss für die zweite Phase zu geben. „Damit beginnt ein noch härteres Stück Arbeit, als wir es bisher hatten“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Denn bisher ist völlig unklar, wie sich Großbritannien das künftige Miteinander vorstellt. Eine zweijährige Übergangsphase steht nun auch in den Akten – doch was dann? In den Schlussfolgerungen ist zwar von einer „engen Partnerschaft“ die Rede. Wie die aber aussehen könnte, blieb offen. Die EU nahm „zur Kenntnis, dass das Vereinigte Königreich seine Absicht erklärt hat, nach Ablauf des Übergangszeitraums nicht mehr an der Zollunion und am Binnenmarkt teilzunehmen“. Dementsprechend werde Brüssel „seine Haltung zu Handel und wirtschaftlicher Zusammenarbeit an diesem Standpunkt ausrichten, sodass für ein Gleichgewicht der Rechte und Pflichten gesorgt wird“ – was auch immer das heißen mag. Fest steht allerdings, dass ein Vertrag über die künftigen Beziehungen erst nach dem Vollzug des Brexit abgestimmt werden kann. Denn rein rechtlich muss Großbritannien dafür ein Nicht-EU-Mitglied sein, also ein Drittstaat. Das bedeutet vor allem sehr viel Unsicherheit für beide Partner. Die Kanzlerin plagt derweil schon eine andere Angst. Gleich mehrfach appellierte sie an die übrigen EU-Mitglieder, die bisherige Geschlossenheit beizubehalten.

Mahnung an Macron

EU-Gipfel haben ihre eigene Sprache. Das war auch dieses Mal so. Dass Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron zum Abschluss gemeinsam vor die Presse traten, wurde als wichtige Botschaft für das gute Funktionieren des deutsch-französischen Motors gewertet – unabhängig von der offenen Regierungsbildung in Berlin. Beide Staaten wollen auch bei der Reform der Währungsunion zusammen voranschreiten. Bis zum März sollen die deutschen Vorstellungen und die Visionen des Franzosen zu einer gemeinsamen Vorlage verschmolzen werden. Der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt. Ein solcher Vorstoß würde in die Vorbereitungsphase eines Papiers der Kommission passen, die im Mai ihren Entwurf für den Finanzrahmen der Union ab 2021 präsentiert.

Von einem eigenen Euro-Zonen-Etat war schon jetzt kaum noch die Rede. Macron selbst war es, der seine Ideen in ein neues Licht rückte: „Wir haben das Investitionsprogramm der Kommission, wir schaffen im nächsten Jahr einen gemeinsamen Fonds für unsere Zusammenarbeit in der Verteidigung – das sind alles genau die Ansätze, die gemeint waren, um dafür zu sorgen, dass die Europäische Union stärker zusammenwächst.“

Für Merkel steht fest: „Wenn Deutschland und Frankreich keine gemeinsame Haltung haben, kommt auch Europa nicht voran.“ Ein Satz, der von Beobachtern als Mahnung an Macron verstanden wurde, allzu ambitionierte Alleingänge künftig zu unterlassen und sich zunächst mit der deutschen Regierung abzustimmen. Doch solche kaum merklichen Seitenhiebe waren am Ende doch Ausnahmen.

