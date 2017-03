Bretthäus’l wieder offen Mit neuem Wirt startet die Gaststätte in Johnsbach in eine neue Generation. Die Neueröffnung gelingt mit viel Kundschaft.

Jens Damm war zuvor Wirt im Erbgericht in Lohmen. Nun führt er das Bretthäus’l. © Egbert Kamprath

Der Start ist gelungen. Nach der Übernahme der Gastwirtschaft Bretthäus’l in Johnsbach ist Gastwirt Jens Damm mehr als zufrieden. Bisher hat er viele Besucher, so auch am vergangenen Sonntag. Allein wegen des schönen Ausflugswetters war die Gaststätte sehr gut gefüllt. Weitere Kundschaft kam durch den Tag der offenen Tür am Prießnitzdamm dazu.

Damm hatte das Gasthaus Anfang März als Pächter übernommen. Zuvor hatte hier Klaus-Dieter Klaproth über 25 Jahre hinter dem Tresen gestanden. Aus gesundheitlichen Gründen hat der Dresdner sein Geschäft abgegeben und mit Damm einen Nachfolge-Gastwirt gefunden. Der hatte zuvor das Ergbericht in Lohmen betrieben.

