Bretterwand mal anders Die Holzwand an der Bahnhofstraße hat ein neues Aussehen – angelehnt an das Elbsandsteingebirge.

Am Montag wurden noch letzte Handgriffe erledigt, heute wird die Holzwand an der B 172 in Königstein fertiggestellt. © Norbert Millauer

Lange war die Holzwand an der Bundesstraße B 172 in Königstein kein sehr schöner Anblick, die Sanierung dringend nötig. Nun können sich die Königsteiner und ihre Besucher über eine neue, schöner anzusehende Wand entlang der Ortsdurchfahrt erfreuen. Die instand gesetzte Wand wird nun am Nachmittag des 13. Juni bautechnisch abgenommen, teilte Nicole Wernicke vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit. In den letzten Tagen waren nur noch ein paar Details fertigzustellen. Nach der Abnahme werden die Bauzäune wieder verschwinden. Der Fußweg wird wieder vollständig nutzbar sein. Das neue Aussehen der Wand soll an Sandsteine erinnern.

Doch es wurde nicht nur das Holz ausgetauscht und farblich gestaltet. Die Stahlträger, welche die einzelnen Wandteile verbinden, wurden auf eine einheitliche Länge eingekürzt, vom Rost befreit und neu beschichtet. Die Kosten von etwa 130 000 Euro übernimmt der Bund. Hinzu kam während der Arbeiten ein noch umfangreicherer Rostschutz für die Stahlträger sowie die Entsorgung von überschüssigem Material hinter der Wand. Zu den dafür anfallenden Kosten könne man derzeit noch nichts sagen, so Nicole Wernicke.

Die so prominente Bretterwand ist eigentlich nur ein Provisorium. 2007 riss die Stadt an der Bahnhofstraße einige in den Stein gebaute Häuser ab. Die Wand wurde im Jahr darauf errichtet, um Straße und Gehweg übergangsweise vor Geröll zu sichern, bis die geplante Sanierung der Straße umgesetzt worden sei. Die neu gestaltete Wand soll laut Lasuv nun noch bis zum Beginn der Sanierung stehen bleiben. Das Lasuv hat die Planungen dazu in diesem Jahr wieder aufgenommen.

