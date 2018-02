Bretter ab, Fische weg

Sommerreifen gestohlen

3.02. bis 5.02., 7 Uhr; Striesen Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in das Reifenlager eines Autohauses an der Borsbergstraße eingebrochen und stahlen mindestens 30 Sätze Sommerreifen. Der Wert des Diebesgutes beträgt nach ersten Schätzungen rund 50000 Euro.

Diebe in der Physiotherapie

2.02. bis 5.02., 9.30 Uhr; Südvorstadt Am Wochenende brachen Unbekannte in eine Physiotherapie an der Budapester Straße ein und durchsuchten im Anschluss die Räume. Nach einem ersten Überblick sind rund 900 Euro aus drei Geldkassetten gestohlen worden.

Tresordiebe scheiterten

3.02. bis 5.02., 8 Uhr; Südvorstadt Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in ein Geschäft an der Rugestraße ein. Nachdem die Täter ein Fenster aufgehebelt hatten, machten sie sich an einem Tresor zu schaffen - vergeblich. Auch der Versuch, den Safe mit Hilfe eines Rollwagens abzutransportieren, scheiterte.

Einbruch ohne Beute

4.02., 23 Uhr bis 5.02., 13.10 Uhr; Laubegast In der Nacht zum Montag hebelten Unbekannte ein Fenster einer Gaststätte an der Straße Kleinzschachwitzer Ufer auf und drangen so in die Räume ein. Allerdings: Nach einem ersten Überblick wurde nichts gestohlen. Zu dem entstandenen Sachschaden liegen keine Angaben vor.

VW Golf gestohlen

5.02., 21 Uhr festgestellt; Gorbitz Ein beigefarbene VW Golf ist vom Kresseweg in Gorbitz gestohlen worden. Der Zeitwert des knapp acht Jahre alten Fahrzeuges wurde mit rund 15000 Euro angegeben.