Breslauer Bischof gedenkt in Görlitz Waldemar Pytel will am Freitagabend beim Gottesdienst aus Anlass des Anschlags in Berlin ein Zeichen der Verbundenheit senden.

Auch beim Gedenkgottesdienst in der Berliner Gedächtniskirche (Bildausschnitt) kannte die Verbundenheit zwischen Religionen und Nationen keine Grenzen. © dpa

Görlitz. Der Breslauer Bischof Waldemar Pytel nimmt am Gedenkgottesdienst für die Opfer des Berliner Terroranschlags am Freitagabend in Görlitz teil. In einem gemeinsamen Vespergottesdienst gedenken Deutsche und Polen ab 18 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche. Darüber informiert der Görlitzer Generalsuperintendent Martin Herche, der zu dem Gottesdienst einlädt.

Generalsuperintendent Martin Herche hatte sich unmittelbar nach dem schrecklichen Ereignis, bei dem auch der polnische Fahrer des Lkw ermordet worden war, mit einem Schreiben an Bischof Pytel gewandt. Darin heißt es: „Es ist mir ein Anliegen, Ihnen einen herzlichen Gruß der Verbundenheit zu schicken. Der Terror kennt keine Grenzen, auch ein Pole ist Opfer dieses heimtückischen Anschlags geworden. Noch wissen wir nicht, ob auch weitere Nationen mit uns Deutschen und Polen Opfer zu beklagen haben. Möge Gott den Angehörigen der Opfer Trost und den Verletzten Heilung schenken.“

Pytel reagierte nun in einem Brief an Herche. Darin heißt es: „Ich glaube, wir alle sind nach dem Terroranschlag in Berlin geschockt. Dieses Geschehen warf tiefe Schatten auf das Licht, das von Bethlehem fließt, aber wir wissen, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. An diesen Tagen sollten wir gemeinsam sein, deswegen nehme ich am Freitag persönlich am Vespergottesdienst zum Gedenken an die Opfer und mit der Bitte um Frieden und Sicherheit in Görlitz teil.“ (SZ)

