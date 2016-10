Brennpunkt Radverkehr Nach dem Unfall in der Fabrikstraße überlegt die Stadt, wie es sicherer werden kann. Ein Fahrradbeirat soll Ideen liefern.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Fabrikstraße erlitt ein 40-jähriger Radfahrer erst kürzlich schwere Verletzungen, als er wenige Meter nach der Eisenbahnbrücke von einem Sattelschlepper erfasst wurde. © Archiv/Roland Halkasch

Die Nachricht über den am 10. August auf der Fabrikstraße verunglückten Radfahrer schockierte viele Meißner. Dabei spielte es auch keine Rolle, dass sich wenig später herausstellte, dass er selbst Schuld hatte. Stattdessen stand auf einmal die drängende Frage im Raum: Wie sicher ist der Meißner Radverkehr?

Angesichts dieser Ungewissheit ist es kein Wunder, dass das Thema auch den Stadtrat nach wie vor auf Trab hält. „In der vergangenen Sitzung wurde noch einmal darüber gesprochen, ob anstelle des auf der Straße verlaufenden Fahrradstreifens, der hinter der Eisenbahnbrücke unvermittelt aufhört, lieber ein durchgehender kombinierter Rad- und Fußweg möglich wäre“, berichtet Ratsmitglied Matthias Rost (SPD).

Allerdings sei dies nicht so einfach umzusetzen, weil beide Wege zusammen mindestens 2,60 Meter breit sein müssen. Möglicherweise sei es deshalb nötig, mit angrenzenden Grundstückseigentümern zu verhandeln, um dies zu gewährleisten, so Rost.

Obwohl diese Maßnahme aus seiner Sicht ein Schritt in die richtige Richtung wäre, ist er sonst mit Blick auf die Fahrradfreundlichkeit der Stadt wenig optimistisch. „Das von Stadtbauamtsleiter Herr präsentierte Radverkehrskonzept verdient diesen Namen nicht. Ich erkenne gerade kein zusammenhängendes Konzept. Das ist lediglich Stückwerk“, so Rost, der sich unter anderem eine bessere Anbindung von der Obergasse Richtung Hahnemannsplatz wünscht und zudem dafür plädiert, dass die Stadt besser und schneller auf aktuelle Entwicklungen reagiert.

„Immer mehr Menschen sind heutzutage mit E-Bikes unterwegs. Dafür benötigen wir an zentralen Stellen Ladestationen. Außerdem müssen die oft mehrere Tausend Euro teuren Räder auch adäquat untergestellt werden.“ Als Standorte böten sich beispielsweise der Hauptbahnhof sowie der Haltepunkt Triebischtal an, wo die Fahrräder heute lediglich am Geländer angeschlossen werden können.

Diskutiert werde zudem gemeinsam mit den Stadtwerken im Alten Sägewerk eine Ladestation zu eröffnen“, so Rost, welcher sich zudem dafür ausspricht, die Regeln für Radfahrer zu lockern und diese auch mal in die „falsche“ Richtung durch eine Einbahnstraße fahrenzulassen. „Wenn man sich Bereiche wie die Niederauer Straße ansieht, wo die Radfahrer streng genommen genauso wie die Autofahrer über den Umweg Karlstraße Richtung Beyerlein-Platz fahren müssen, wäre eine solche Regelung sicherlich sinnvoll.“

Um auf derartige Probleme in Zukunft noch lebensnäher reagieren zu können, haben die Stadträte beschlossen, einen Fahrradbeirat zu etablieren, in den jede Fraktion zwei Mitglieder entsenden kann. Diese können Mandatsträger sein, müssen es aber nicht.

Trotz der Euphorie über das geplante Gremium gibt Dirk Herr vom Stadtplanungsamt zu bedenken: „Auch die bestehende Verkehrsplanung ist nicht im stillen Kämmerlein entstanden. Neben Experten haben sich zahlreiche Bürger eingebracht und unter anderem 25 Hinweise für den Radverkehr eingebracht, die wir aufgegriffen haben“, sagt Herr.

Martin Bahrmann von der FDP betrachtet den Beirat dennoch als eine gute Möglichkeit, um regelmäßig externes Feedback zu bekommen. „Wir denken, dass das Gremium eine Bereicherung ist, und werden unter anderem den früheren Stadtrat Matthias von Beulwitz entsenden“, sagt Bahrmann. Obwohl andere Parteien der FDP stets vorwerfen, dass diese einseitig aufs Auto setzte, sehe er dies nicht so. „Wir halten das Radfahren ebenfalls für wichtig. Aber wir sind dagegen, dass es auf Kosten anderer Verkehrsmittel einseitig bevorzugt wird“, so Bahrmann.

Verbesserungspotenzial für den Radverkehr sieht er ähnlich wie Matthias Rost. „Die große Aufgabe besteht darin, die Radtouristen, die entlang der Elbe unterwegs sind, noch besser in die Stadt zu bekommen.“ Es sei daher notwendig, mit Schildern deutlich auf vorhandene Abbiegemöglichkeiten hinzuweisen, so Bahrmann. Bei der Frage der sicheren Parkmöglichkeiten für die Drahtesel bestätigt er den Bedarf, gibt aber auch zu bedenken: „Die Pläne dürfen nur im Einklang mit unseren Gewerbetreibenden angegangen werden. Es bringt nichts, wenn wir der lokalen Wirtschaft schaden, indem wir denjenigen, die bereits Plätze anbieten, Konkurrenz machen, sagt Bahrmann.

Während sich der FDP-Mann bei dem Thema gesprächsbereit zeigt, ist er gleichzeitig strikt gegen die Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer. „Ich halte davon gar nichts. Als Autofahrer rechnet man einfach nicht damit, dass jemand entgegenkommt. Aus diesem Grund könnte es am Ende sogar eher mehr Unfälle als weniger geben“, befürchtet der Stadtrat.

