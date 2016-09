Brennholz aus heimischen Wäldern Der Forstbezirk Bärenfels bietet Interessenten Brennholz zum Verkauf an. Die Heizsaison steht vor der Tür.

Wer das Knistern und Knacken im Kamin mag, kann sich jetzt mit Holz eindecken. © dpa

Bärenfels. Angesichts der Hitze, auf welche die Osterzgebirgler lange warten mussten, mag zwar keiner an den bevorstehenden Winter denken. Doch zu weit sollte man den Gedanken nicht wegschieben. Denn die Nächte und Morgenstunden sind schon recht kühl. Und wer später nicht frieren will, sollte vorsorgen, rät der Forstbezirk Bärenfels. „Die Heizsaison steht vor der Tür“, sagt Kristina Funke vom Staatsbetrieb Sachsenforst. Wer das Knistern und Knacken im Kamin mag bzw. seinen Ofen noch selbst heizt, der kann sich jetzt mit Holz aus heimischen Wäldern eindecken. Der Forstbezirk Bärenfels bietet Interessenten Brennholz zum Verkauf an. Das Holz ist aufgearbeitet, informiert der Forstbezirk, und liegt an Abfuhrwegen zur Abholung bereit. Es hat in der Regel eine Länge von zwei Metern. Die Poltergrößen variieren zwischen 2 und 20 Raummeter. Die Preise liegen je nach Baumart zwischen 24 Euro je Raummeter für Nadelholz und bis zu 28 Euro bei Rotbuche sowie Eiche. Es besteht aber auch die Möglichkeit, sich das Holz selbst zu machen. Interessenten können nach Absprache das Brennholz aus dem Bestand aufarbeiten. Orte und Preise sind beim Forstbezirk zu erfragen. (SZ)

Kontakt/Weitere Informationen: Forstbezirk Bärenfels, Frau Erxleben, Tel. 035052 613113

zur Startseite