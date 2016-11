„Brenner ist ein Glücksfall für mich“ Schauspieler Michael Trischan spricht über die Serie „In aller Freundschaft“, Hartz IV und seinen Auftritt in Schönfeld.

Herr Trischan, Sie treten am Sonntag im Schloss Schönfeld mit Ihrem Programm „Schwampf“ auf. Was bedeutet dieses Wort?

Das verrate ich vorher nie. Das sollen die Schönfelder schon selber herausfinden. Aber so viel kann ich schon mal sagen: es wird sehr komisch.

Sie sind als Hans-Peter Brenner in der Erfolgsfernsehserie „In aller Freundschaft“ einem Millionenpublikum bekannt geworden. Sie sind berühmt.

Ja, das ist mir schon bewusst, weil ich das jeden Tag zu spüren kriege. Zum Beispiel beim Einkaufen. Da muss man immer höflich und zuvorkommend sein. Das erwartet auch das Publikum. Wenn man sich mal gestört fühlt, wird schon komisch geguckt. Aber ich versuche schon, immer freundlich zu bleiben, wenn ich freundlich angesprochen werde.

Wenn man sich Ihre Karriere ansieht, merkt man schnell, dass da viel mehr ist als nur der freundliche Dr. Brenner aus der Fernsehserie.

Na ja, ich bin schon fast 30 Jahre Schauspieler. Das bleibt nicht aus, dass man verschiedene Rollen spielt. Man muss ja auch die Miete bezahlen können. Ich habe fast alles gespielt, was man mir angeboten hat. Das ist mein Beruf. Und den mache ich sehr gern. Die Rolle des Hans-Peter Brenner ist ein Glücksfall. Ich bin neun Jahre dabei. Dabei war die Rolle ursprünglich nur für 15 Drehtage angedacht.

Ist es nicht belastet, wenn man als Schauspieler nur auf diese Rolle beschränkt wird?

Besser so als andersherum. Der Brenner ist ein Typ, mit dem sich viele verbunden fühlen. Ich habe dadurch auch viel Zuspruch in meinen Programmen. Die Leute strömen in meine Lesungen, wie hoffentlich am Sonntag auch ins Schloss Schönfeld. Das ist schon toll. Das hätte ich vor meiner Zeit als Hans-Peter Brenner nie geschafft. In der Programmpause gebe ich ja auch Autogramme und werde oft auf meine Rolle bei „In aller Freundschaft“ angesprochen. Das finden die Leute ganz toll, mit jemandem aus ihrer Lieblingsserie ins Gespräch zu kommen.

Verteilen Sie da Autogramme als Dr. Brenner oder private?

Das sind schon private, natürlich vom MDR. Aber nicht im Arztkittel. Ich darf mich auch auf Plakaten nicht mit Kittel zeigen. Da gibt es ganz strenge Vorschriften. Das könnte als Schleichwerbung ausgelegt werden. Das geht sogar soweit, dass ich zwar Werbung machen darf, aber nicht für Gesundheitsprodukte.

Sie treten in Schönfeld mit Ihrem Sohn Attila auf. Gibt es denn gemeinsame Autogrammkarten mit ihm?

Die gibt es nicht. Aber er hat auch welche dabei. Außerdem will er sich so langsam aus den Programmen zurückziehen. Er steht seit seinem siebten Lebensjahr mit mir auf der Bühne und begleitet mich musikalisch am Klavier. Jetzt reicht es ihm langsam. Er studiert Musik und möchte nicht jedes Wochenende mit seinem alten Vater über die Lande ziehen. Das kann ich verstehen. Aber bis Mitte 2018 wird er mich hin und wieder auf Tourneen begleiten.

Ihr Sohn hat aber nicht vor, Ihnen nachzueifern und Schauspieler zu werden, oder?

Nein, den Zahn haben wir ihm gezogen. Er kennt das Elend eines Schauspielers. Ich hatte nicht immer rosige Zeiten. Man ist als Schauspieler länger arbeitslos, als dass man arbeitet. Auch bei „In aller Freundschaft“ wird man nur tageweise engagiert. Das heißt, dass man auch nur tageweise sozialversichert wird. Wenn dann alle Reserven aufgebraucht sind, rutscht man ganz leicht in Hartz IV ab.

Mussten Sie schon mal Hartz IV beantragen?

Ja, natürlich. Das musste jeder Schauspieler. Was glauben Sie denn? Ich bin so ehrlich. Das ist gang und gäbe in diesem Beruf. Das ist nichts Ehrenrühriges. Ich habe auch schon auf Ämtern Autogramme gegeben, und viele waren verwirrt.

Ist das auch ein Grund, warum Sie solche zusätzlichen Lesungen wie in Schönfeld machen?

Meine privaten Vorstellungen mache ich schon immer. Meistens am Wochenende. Das behalte ich auch bei. Das hat auch meinem Sohn gut getan. Er kriegt dadurch Bühnenerfahrung und hat überhaupt keine Angst vor Prüfungen, wenn er irgendwo vorspielen muss. Außerdem verdient er dadurch etwas Geld für sein Studium. Und ich bin auch von der Straße weg und nerve meine Frau nicht. Aber die Hauptsache ist, dass es mir selbst Spaß macht.

Das Programm „Schwampf“, das Sie in Schönfeld präsentieren, ist auch humoristisch angelegt?

Aber sehr. Es ist schon komisch. Mir machen solche Programme mehr Spaß, als wenn ich Kafka vortrage, so wie früher. Das ist zwar sehr anspruchsvoll und schön, aber da kommt keiner. Ich habe da lieber die Bude voll und habe auch gar nichts dagegen, wenn nebenbei Wein oder Bier getrunken wird. Wenn die Leute angekichert sind, ist das wunderbar. Es gibt Kollegen, die verbitten sich so was. Aber ich habe nichts dagegen. Auch in Schönfeld wird es ein Bombenabend. Das garantiere ich. Spätestens nach zwei Minuten wird gelacht.

Gespräch: Jörg Richter

Michael Trischan liest am Sonntag ab 16 Uhr Geschichten zum Lachen im Schloss Schönfeld und wird musikalisch begleitet von seinem Sohn Attila. Eintritt: 19 Euro.

