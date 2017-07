Brennendes Thema Klingenberg beschäftigt sich mit der Schlagkraft seiner Feuerwehr. Wo es klemmt.

In der Gemeinde Klingenberg gibt es zehn Ortswehren. Im Brandfall erreichen diese nach vier Minuten Fahrzeit fast jeden Winkel der elf Ortsteile. © Archiv/Marko Förster

Wie ist die Feuerwehr ausgestattet? Und was fehlt noch, um im Ernstfall die entsprechende Hilfe leisten zu können? Mit Fragen wie diesen hat sich die Gemeinde Klingenberg in den vergangenen vier Jahren beschäftigt. Denn nach der Fusion der ehemaligen Gemeinden Pretzschendorf und Höckendorf sollte in einem sogenannten Brandschutzbedarfsplan festgehalten werden, wie die Ausrichtung der Gemeindefeuerwehr sein soll. Der Plan wurde nun einstimmig im Gemeinderat beschlossen. Die SZ erklärt die wichtigsten Punkte.

Warum braucht es den Plan, und was steht darin?

Der Plan beschreibt Aufgaben und Strukturen der Feuerwehr und berücksichtigt dabei Besonderheiten des Gemeindegebiets, die bei einem Einsatz relevant sein könnten. Dazu gehört etwa das Straßen- und Wegenetz oder die genaue Lage von Wohn- und Gewerbegebieten. Es wird bewertet, wie der Zustand der Feuerwehr ist und wo es noch Schwachstellen gibt. Unter anderem beschäftigt sich der Plan mit der personellen und technischen Ausstattung der zehn Ortswehren. Das Ergebnis: Wenn es brennt, ist die Gemeinde gut abgesichert. Auch wenn es um die technische Hilfeleistung geht, steht Klingenberg gut da.

In welchen Bereichen gibt es noch Nachholbedarf?

Es gibt ein großes Defizit: 39 zusätzliche Zisternen wären notwendig für eine flächendeckende Löschwasserversorgung, sagte Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK). Alle Stellen mit Löschwasser wurden auf dem Plan verzeichnet samt Umkreis, der damit im Brandfall abgedeckt werden kann. Aber zu wenige Kreise überschneiden sich. Zum Beispiel im unteren Dorf im Ortsteil Höckendorf und im Ortsteil Klingenberg kann die Gemeinde nicht die vorgeschriebene Menge an Löschwasser bereithalten.

Wie will Klingenberg die Probleme lösen?

Die Löschwasserversorgung soll sich durch den Bau weiterer Zisternen nach und nach verbessern. Da die aber viel Geld kosten, wird es noch einige Jahre dauern, bis die Versorgung über die Wasserspeicher lückenlos ist. Bis dahin soll die Feuerwehr Schläuche in entsprechender Länge bereithalten, um die Strecken überbrücken zu können. Ein Anfang wird jetzt mit der Zisterne in Paulshain gemacht, die noch in diesem Jahr für 78 000 Euro gebaut werden soll. Eine weitere Zisterne ist für Colmnitz in Planung. Auch weitere Investitionen sind geplant: Die Feuerwehr in Pretzschendorf bekommt ein neues Löschfahrzeug, außerdem einen hydraulischen Rettungssatz zur technischen Hilfeleistung. In Colmnitz wird ein neues Gerätehaus gebaut – wo genau, steht noch nicht fest.

Was sagt die Feuerwehr zu dem Plan?

„Wir sind zufrieden“, sagt Franz Pietzsch von der Feuerwehr Klingenberg. „Wir haben uns alle eingebracht und mit dem Thema auseinandergesetzt.“ Der Bau von weiteren Zisternen sei aus Sicht der Feuerwehr zwingend notwendig. Ebenso ein weiteres Fahrzeug mit großem Wasservorrat. Wenn zum Beispiel ein Feld in Brand gerate, wie am 7. Juli zwischen Klingenberg und Dorfhain, sei so ein Fahrzeug entscheidend.

