Brennender Lkw sorgt für Stau

© Tino Plunert





Seit kurz vor 14 Uhr gibt es auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Nossen und Wilsdruff kein Durchkommen mehr. Der Grund für die Vollsperrung ist ein polnischer Laster, der während der Fahrt aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten ist. Der Lastzug brannte in der Folge fast vollständig aus. Der 31-jährige Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.

Das Fahrzeug sei mittlerweile gelöscht und die Bergungsarbeiten laufen, teilt eine Polizeisprecherin am Nachmittag mit. Wann der Lkw abtransportiert und die Autobahn wieder freigegeben werden kann, ist aber noch unklar. Denn Löschwasser und ausgelaufene Betriebsstoffe seien über die abschüssige Fahrbahn gelaufen, so die Sprecherin. Diese muss vor einer Wiederfreigabe zunächst gereinigt werden. Gegen 17.30 Uhr meldete MDR Jump, das ein Streifen wieder befahrbei sei und der Stau 16 Kilometer lang sei.

Das Feuer war im Bereich des Führerhauses ausgebrochen und auf einen Teil des Aufliegers übergegriffen. Auch eine Lärmschutzwand wurde durch die Flammen beschädigt. Der Verkehr staut sich bis zum Dreieck Nossen.

Völlig unverantwortlich verhielten sich laut Polizei einige Autofahrer im Gegenverkehr. So haben vorbeifahrende Zeugen bei der Polizei angerufen, weil mehrere Fahrzeuge auf der Standspur im Gegenverkehr gestoppt und offenbar Fotos von dem brennenden Lkw gemacht hatten. (szo)

