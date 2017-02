Brennender Laster blockiert A 14 Bis in den Dienstagnachmittag kam es aufgrund des Brandes zu Behinderungen. Ursache war offenbar ein technischer Defekt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Er hatte selbst bemerkt, dass sein Fahrzeug brennt und ist auf den Standstreifen gefahren. © André Braun Der Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Er hatte selbst bemerkt, dass sein Fahrzeug brennt und ist auf den Standstreifen gefahren.

Knapp 25 000 Liter Wasser waren nötig, um den Brand des Lasters zu löschen. Weil an der Autobahn kein Wasser zur Verfügung steht, waren mehrere Tanklöschfahrzeuge im Einsatz.

Noch vor dem Einsetzen des Berufsverkehrs blockierte ein brennender Laster mit Anhänger am Dienstag die Autobahn 14 bei Leisnig in Richtung Leipzig. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes hatte das Fahrerhaus des slowakischen Fahrzeuges Feuer gefangen. Gegen 6.08 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Autobahn musste zwischen Döbeln-Nord und Leisnig voll gesperrt werden. Die Folge: Ein mindestens elf Kilometer langer Stau und zwei Stunden Zeitverzug auf dem Weg in die Messestadt.

Gegen Mittag war der Laster gelöscht, wie Uwe Voigt, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, mitteilte. Anschließend wurde zumindest die linke Fahrspur wieder für den Verkehr freigegeben. Bis 16 Uhr blieb jedoch die rechte Spur gesperrt. Die Zugmaschine des Lasters musste noch geborgen werden. Zudem ließ das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) im Bankett- und Grabenbereich den Oberboden austauschen. „Diese Bereiche könnten durch den Löschschaum und durch ausgelaufene Betriebsmittel verunreinigt sein“, begründete Nicole Wernicke, Sprecherin des Lasuv, die Maßnahme. Die oberste Schicht wurde abgetragen und mit neuem Mutterboden wieder aufgefüllt. „Eine Fahrbahnschädigung ist gegenwärtig durch den Löschschaum noch nicht zu erkennen“, so Wernicke weiter.

Drehleiter im Einsatz

Der Laster hatte Kunststoff-Verkleidungen für Autos geladen. Diese befanden sich allerdings in Metallboxen. Das gestaltet das Löschen für die über 40 anwesenden Kameraden der Feuerwehren Leisnig, Limmritz, Mügeln, Hartha, Naundorf sowie Minkwitz schwierig. Von unten war laut Einsatzleiter Marko Gentzsch von der Leisniger Feuerwehr zunächst kein rankommen. Aus diesem Grund wurde die Drehleiter aus der Muldestadt nachgeordert. Beim Löschen kam zudem ein Abschleppdienst zum Einsatz, der die Ladung aus der Zugmaschine hob. Das Unternehmen übernahm auch die Bergung der Zugmaschine. Der Anhänger wurde nicht beschädigt. Wie hoch der durch den Brand entstandene Sachschaden ist, konnte Polizeisprecher Uwe Voigt am Dienstag noch nicht sagen.

Knapp 25 000 Liter Löschwasser seien geflossen, um den Brand in der Zugmaschine zu beenden, sagt Marko Gentzsch. Da unmittelbar an der Autobahn keine Wasserversorgung gegeben ist, wurden so viele Feuerwehren alarmiert. Die Kameraden fuhren mit ihren Tanklöschfahrzeugen zur Entnahmestelle nach Nicollschwitz. Mit den ersten Wasservorräten mussten die Kameraden haushalten, bis die gefüllten Tanklöschfahrzeuge die Einsatzstelle erreicht hatten.

Aufgrund der frühen Einsatzzeit war es gelungen, genügend Kameraden für den Einsatz aktivieren zu können. „Um 7 oder 7.30 Uhr hätte das schon anders ausgesehen“, so Marko Gentzsch.

Für die Leisniger Einsatzkräfte war es bereits der zweite Lasterbrand innerhalb eines Jahres auf der A14. Im April 2016 war ein Lkw zwischen Mutzschen und Leisnig in Flammen geraten. Der Fahrer hatte zuvor die Kontrolle über den Laster verloren. Er verbrannte im Führerhaus.

