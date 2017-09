Brennender Container im Görlitzer City-Center Kunden und Mitarbeiter wurden zwei Mal aufgefordert, das Gebäude zu verlassen.

Die Feuerwehr im Einsatz vor dem City-Center. © SZ/Thomas Christmann

Görlitz. Zu einer Evakuierung des Görlitzer City-Centers ist es am Freitag, gegen 8.15 Uhr, gekommen. Aufgrund einer technischen Störung wurden alle Kunden und Mitarbeiter der eingemieteten Einrichtungen, darunter auch Verlag und Redaktion der Sächsischen Zeitung, aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Fahrstühle durften nicht benutzt werden, was vor allem Behinderte und Frauen mit Kinderwagen vor Probleme stellte.

Ursache für den Alarm war offenbar ein brennender Container, ergaben Recherchen der SZ. Dieser wurde in einen Hof des Gebäudekomplexes gezogen und von der Feuerwehr gelöscht. Unmittelbare Gefahr für die Kunden und Mitarbeiter des City-Centers hatte nicht bestanden. Allerdings war der Rauch aus dem Container in das Gebäude gezogen und hatte dafür gesorgt, dass in mehreren Stockwerken die Rauchmelder ansprangen.

Nach der ersten Entwarnung wurden alle Kunden und Mitarbeiter erneut aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Erst ab 9.45 Uhr durfte das City-Center wieder betreten werden.

