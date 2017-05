Brennende Mülltonnen beschädigen in Görlitz Auto Zudem wurde ein 73-jähriger Radfahrer bei einem Unfall mit einem Pkw verletzt.

© dpa

Görlitz. Ein Unbekannter setzte am Dienstagabend gegen 22:13 Uhr mehrere an der Arthur-Ullrich-Straße in Görlitz stehende Müllcontainer in Brand. Durch das Feuer wurde ein in der Nähe stehender Toyota Corolla in Mitleidenschaft gezogen.

Die örtliche Feuerwehr löschte die Flammen. Der Schaden an dem Fahrzeug wurde vom Eigentümer auf circa 3 000 Euro geschätzt. An den Mülltonnen entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Die Kriminalpolizei wird die weiteren Umstände ermitteln.

Auf der Zittauer Straße in Görlitz kam es bereits am frühen Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der 73-jährige Radler befuhr den Radweg der Zittauer Straße entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, als aus einer Grundstückseinfahrt der Pkw-Fahrer auf die Fahrbahn einbiegen wollte.

Der 85-Jährige bemerkte den jüngeren Mann offenbar zu spät und konnte die Kollision nicht mehr verhindern. In der Folge wurde der Zweiradfahrer leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. (szo)

zur Startseite