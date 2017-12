Brennende Kerze verrät Täter Radeberg. Am Sonnabendmorgen stellten aufmerksame Bürger gegen 8.30 Uhr in Radeberg einen in einer Gartenanlage parkenden Mitsubishi mit laufendem Motor und ohne Kennzeichen fest. Besonders ungewöhnlich erschien, dass im Auto eine Kerze brannte und ein Mann darin schlief. Nachdem Polizeibeamte den 37-Jährigen aus seinem Tiefschlaf geweckt hatten, konnten die näheren Umstände schnell geklärt werden. Der Mann nutzte das Auto, ohne dass dieses pflichtversichert war. Auch stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Jetzt wird sich der Staatsanwalt mit den Delikten befassen.

Betrunken Auto gefahren Bautzen. Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen in Bautzen gegen 3 Uhr eine angetrunkene Autofahrerin gestoppt. Bei einer Kontrolle an der Weigangstraße fiel auf, dass die 38-jährige Fahrerin des VW Golf nach Alkohol roch. Ein Atemtest bestätigte den Verdacht. Das Gerät zeigte 1,24 Promille. Noch vor Ort wurde der Führerschein der Frau eingezogen.

Hydraulikschlauch geplatzt Schönbrunn. Am Sonnabendmittag befuhr gegen 13 Uhr der 42-jährige Fahrer mit seinem Citroen die Staatsstraße in Schönbrunn, als plötzlich der Hydraulikschlauch an seinem Auto platzte. Dieser technische Defekt verursachte eine etwa 150 Meterlange Ölspur auf der gesamten Straße. Während der Reinigungsarbeiten durch eine Fachfirma musste die Durchfahrtsstraße für zwei Stunden gesperrt werden.

Im Hotelzimmer bestohlen Hoyerswerda. Diebe haben sich jetzt in einem Hotel an der Spremberger Straße in Hoyerswerda zu schaffen gemacht. Am zeitigen Sonnabendabend entdeckte ein Gast, dass während seiner Abwesenheit in sein Zimmer eingebrochen worden war. Der oder die Täter drangen über das angekippte Fenster in die Räume ein und entwendeten das Handy und persönliche Dokumente im Wert von 400 Euro.

Auf der Autobahn mit Leitpfosten kollidiert Ohorn. Am Freitagabend war ein Mann mit seinem VW Golfs der Autobahn in Richtung Görlitz. An der Anschlussstelle Ohorn beabsichtigte der 43-Jährige, gegen 20 Uhr die Fahrbahn zu verlassen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in der Ausfahrt nach rechts von der Straße ab und stieß gegen zwei Leitpfosten. Der Schaden wurde auf 2000 Euro geschätzt.