Bremer spenden für Parkseminar Die Deutsche Rhododendron-Gesellschaft hilft dem Kromlauer Park unter anderem mit 46 Azaleen.

Wie in den Vorjahren ist der Inselteich im Kromlauer Park auch beim diesjährigen Parkseminar einer der Schwerpunkte. Unter anderem sollen Japanische Azaleen im Uferbereich gepflanzt werden. © Joachim Rehle

Pflanzen im Wert von 500 Euro und eine Geldspende in Höhe von 250 Euro, die für den Ankauf weiterer Pflanzen vorgesehen ist. Damit unterstützt die Deutsche Rhododendron-Gesellschaft (DRG) mit Sitz in Bremen das Parkseminar im Kromlauer Park am heutigen Sonnabend. Sehr zur Freude der Gemeinde. Denn Spender und die vielen ehrenamtlichen Helfer machen das Parkseminar seit 13 Jahren zu einer Erfolgsgeschichte – und helfen damit, den einzigartigen Park zu erhalten.

Der Gablenzer Bürgermeister Dietmar Noack freut sich über die Unterstützung aus Bremen, wie er in der jüngsten Ratssitzung betont. Zu verdanken hat die Gemeinde das ihrem Ehrenbürger Siegfried Sommer, der im Beirat der DRG sitzt und für die Regionalstelle Südost verantwortlich ist. Denn nach seinem Artikel in der Mitgliederzeitschrift der Gesellschaft über das von ihm ins Leben gerufene Parkseminar hat sich die DRG zu der Spende entschlossen.

Aber auch zahlreiche Privatleute unterstützen die Gemeinde mit Spenden auf das Sonderkonto. Und das zum Teil seit Jahren, wie der Gablenzer Gemeinderat Uwe Horbaschk erklärt. Nur wegen der Spender könne sich das Parkseminar selbst tragen. So hat der Gemeinderat erst im September der Annahme von Spenden für das Parkseminar in Höhe von mehr als 1 500 Euro zugestimmt.

Insgesamt werden in diesem Jahr mehrere hundert Pflanzen – darunter vor allem Rhododendren, Azaleen und Pfeifensträucher – mit einem Gesamtwert von rund 3 000 Euro gepflanzt, kündigt Uwe Horbaschk an. Wohin welche der Pflanzen kommt, regelt dabei ein Pflanzplan nach historischem Vorbild von Siegfried Sommer. (bb)

Das Parkseminar beginnt heute um 8 Uhr. Treffpunkt ist das Kavaliershaus. Das Ende ist für 18 Uhr geplant.

