Breitscheidstraße verliert neun Spitzahorn-Bäume

Im Oktober hat die Saison zum Baumfällen begonnen. Nur in den kalten Monaten, wenn keine Vögel in den Ästen brüten, dürfen Investoren und die Stadt Bäume entfernen. Gründe dafür gibt es verschiedene. Entweder sind die Bäume krank und drohen umzustürzen. Oder sie sind Neubauprojekten schlicht im Weg. In beiden Fällen gibt es Ersatzpflanzungen an anderen Stellen der Stadt.

Am Dienstag wurden neun Spitzahorn-Bäume auf dem Grundstück in der Breitscheidstraße 117 gefällt. Die Fällungen sind notwendig, weil einerseits die Verkehrssicherheit zu den anliegenden Wohngrundstücken gefährdet ist. Andererseits trägt die Fällung wildgewachsener Baureihen dazu bei, den verbleibenden Bestand zu fördern, teilt die Stadtverwaltung mit.

Noch bis zum 28. Februar dürfen Bäume in Dresden gefällt werden. Die Stadt muss dies vorher aber genehmigen. Über bevorstehende Fällungen auf städtischen Grundstücken informiert die Verwaltung auch im Internet. (SZ/acs)

