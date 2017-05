Breiter, tiefer, schneller Bei Gruma wurde ein Mercedes AMG getunt. Jetzt reist er von Autoshow zu Autoshow.

Tuning als öffentliche Veranstaltung – das gab es am Mittwoch bei Gruma in Döbeln Ost. Marco Bär zeigt eine der exklusiven Felgen, mit denen der Mercedes AMG aufgerüstet wurde. © André Braun

Der Mercedes AMG, der am Mittwoch bei Gruma auf der Hebebühne stand, ist schon ein Bolide mit 585 Ps und üppiger Ausstattung. Aber es geht noch breiter, noch tiefer, noch schneller. Unter dem Blicken von Tuning-Fans wurde der AMG weiter aufgerüstet. Mit extra Felgen und vor allem einem Luftfahrwerk, wofür aus den USA Tuning-Experten von Boden Autohaus angereist waren. „Wir stecken 100 000 Euro in den Umbau“, sagte Frank Weike, Geschäftsführer von Gruma. An dem AMG will das Autohaus in Zusammenarbeit mit XS MAG aus Dresden zeigen, was technisch möglich ist. Noch am Abend setzte sich der AMG in Richtung Österreich in Bewegung. Bei einer Tuning-Show am Wörthersee soll das Auto gezeigt werden. Später sei auch eine Präsentation auf einer Autoshow in Las Vegas geplant, sagte Andy Füllborn von XS MAG. Gruma will eine limitierte Serie der schnellen Autos auflegen. „Wir sind dabei, eine Nische zu besetzen. Das können nur wenige“, sagte Weike.

