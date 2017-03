Breiter, flacher, schneller Die Formel 1 startet in ihre nächste Saison und sucht dabei mehr als nur einen neuen Weltmeister.

Hier stehe ich und kann nicht anders … Weltmeister und Aussteiger Nico Rosberg beim Testtag der Formel 1 auf der Rennstrecke Circuit de Barcelona-Catalunya nahe Barcelona. © dpa

Dieses Jahr hat es in sich. 20 WM-Läufe in acht Monaten stehen im Kalender. Der Große Preis von Deutschland fehlt wieder, der Titelverteidiger nach dem Rücktritt von Nico Rosberg auch. Am Sonntag startet die Formel 1 in ihre 68. Saison. Die Rennserie wagt den Neuanfang. Sie hat sich für 2017 eine Regelreform verpasst – und für ihre neuen Besitzer der Wandel hin zu wieder mehr Königsklasse erst begonnen. Die SZ beantwortet vor dem Auftakt die wichtigsten Fragen.

Was ändert sich mit dieser Saison in der Königsklasse?

Die größte Regelreform seit vielen Jahren soll die Formel 1 spektakulärer und für die Piloten anspruchsvoller machen. Die Autos sehen aggressiver aus. Sie sind breiter, flacher, pro Runde zwischen drei und fünf Sekunden schneller, schwerer zu fahren und 1 000 PS stark. Auch durch die deutlich breiteren Reifen wirken die Boliden „maskuliner“, betont der Renault-Pilot Nico Hülkenberg. Vor allem in den Kurven sind höhere Geschwindigkeiten möglich. Das erfordert von den Piloten mehr Mut und Präzision. „Das trennt die Buben von den Männern“, erklärt der dreifache Champion Lewis Hamilton.

Wie wirken sich die Neuerungen auf das Kräfteverhältnis aus?

Oft wirbelt ein neues technisches Regelwerk auch die Hackordnung durcheinander. Diesmal aber scheint die Weltmeister-Mannschaft weiter der Gradmesser zu sein. „Es ist naiv, zu erwarten, dass Mercedes dadurch destabilisiert wird. Wenn überhaupt, verschaffen die Änderungen ihnen einen Vorteil“, meint der neue Formel-1-Sportchef Ross Brawn, der mit Rekordtitelträger Michael Schumacher eine Ära in der Rennserie prägte und bis 2013 Teamchef der Silberpfeile war. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel sagt: „Sie sind die, die es zu schlagen gilt. Mercedes bleibt das Maß aller Dinge. Wenn man drei Titel in Folge gewinnt, ist man auch der Favorit.“

Rosbergs Rücktritt hat der Branchenführer durch die Verpflichtung von Valtteri Bottas kompensiert. „Ich bin nicht da, um Zweiter zu werden“, tönt der Finne. „Meine Lernkurve verläuft steil. Ich kann ab dem ersten Rennen liefern.“ Die Ansprüche sind hoch. „Der zweite Fahrer muss Lewis Hamilton einheizen, damit er weiter auf Top-Level fährt“, fordert Aufsichtsratsboss Niki Lauda. „Jeder sagt, dass Mercedes wieder gewinnen muss. Es liegt ein hartes Jahr vor uns.“

Wer kann den Silberpfeilen Konkurrenz machen?

Die ersten Herausforderer bleiben Ferrari und Red Bull. Bei den Tests hinterließ die Scuderia einen guten Eindruck. Doch Vettel warnt nach dem erfolglosen vergangenen Jahr vor verfrühter Euphorie: „Wo das Potenzial dieses Autos liegt, ist unmöglich zu sagen. Wir müssen geduldig bleiben. Wenn das Team gut arbeitet, sehen wir auch Resultate.“

Hamilton erwartet ebenfalls einiges von den Italienern: „Ferrari liefert fantastische Arbeit ab. Das Auto liegt wie ein Brett.“ Er glaubt, „dass Ferrari blufft und wir von ihnen noch mehr erwarten können. Sie sind sehr nah dran, wenn nicht sogar schneller als wir.“

Red Bull hofft auf die Ideen von Chefdesigner Adrian Newey und den Gasfuß von Max Verstappen. Ihr Motorsportberater Helmut Marko rechnet in erster Linie mit Ferrari: „Was mich bedenklich stimmt, und ich kenne Sebastian recht gut: Er hat auf seiner schnellsten Runde bei den Tests vor Start und Ziel provokativ gelupft. Wenn man so etwas macht, dann ist das Wissen darum, was in dem Auto noch steckt, sehr groß.“

Welche Rolle spielen die drei deutschen Fahrer?

Vettel wartet seit September 2015 auf seinen 43. Grand-Prix-Sieg. Den letzten seiner vier Titel gewann er 2013. Sein Vertrag bei Ferrari läuft am Saisonende aus. Im dritten Jahr will der Hesse um den Titel fahren – und anschließend zu den Silberpfeilen wechseln? Hülkenberg ist als Aufbauhelfer zu Renault gegangen. „Es war stets ein Traum, für ein Werksteam zu fahren“, sagt er. Der Rheinländer soll die Franzosen aus dem Mittelmaß und 2020 zum WM-Titel führen. Er leitet ein „langfristiges Projekt, in dem 2017 noch ein Aufbaujahr ist“.

Für den zu Sauber gewechselten Pascal Wehrlein wäre schon ein Punktgewinn ein Riesenerfolg. Er macht bei dem Schweizer Privatteam einen Zwischenschritt auf dem erhofften Weg nach oben. Der Schwabe will sich dort für Höheres empfehlen.

Warum gibt es in diesem Jahr kein Rennen in Deutschland?

Wie schon 2015 kam es zu keiner finanziellen Einigung zwischen den Streckenbetreibern und den Rechteinhabern. Der Nürburgring kann sich nach seiner Insolvenz die Antrittsgebühren nicht mehr leisten. Hockenheim, 2016 Gastgeber, will das Risiko von Millionenverlusten nicht jedes Jahr eingehen. Die Formel 1 ist hierzulande kein Zuschauermagnet mehr und die Refinanzierung der hohen Kosten für die Veranstalter schwierig, zumal es nicht wie anderswo hohe Subventionen vom Staat gibt.

Welche Folgen hat der Wechsel des Besitzers der Rennserie?

Die sichtbarste Konsequenz ist das Fehlen von Bernie Ecclestone. Nach 40 Jahren an der Spitze der Rennserie wurde der Brite entmachtet. Jetzt kontrolliert der Mediengigant Liberty aus den USA die Formel 1. Der von Ecclestones Nachfolger Chase Carey angestrebte Wandel benötigt Zeit. Der Amerikaner baut bei der Entwicklung der Königsklasse auf ein Duo. Der Brite Brawn betreut das Kerngeschäft. Careys Landsmann Sean Bratches kümmert sich um digitale Medien, Marketing und Verkauf.

Welche Baustellen begleiten die Formel 1 in die neue Saison?

Sportlich leidet die Rennserie seit 2014 unter der Mercedes-Dominanz. Von 59 Rennen gewannen die Silberpfeile 51. Mehr Abwechslung, Chancengleichheit, Show und Spannung braucht die Formel 1, um sich im Wettbewerb um Fans und Sponsoren behaupten zu können. Da ist es kein gutes Zeichen, dass sich 2017 nach der Manor-Insolvenz nur noch zehn Teams die Rennserie leisten können. Auch abseits der Strecke muss die Formel 1 ihr Geschäftsmodell modernisieren. Unter Ecclestone blieben viele Chancen der Digitalisierung ungenutzt. Die Rennwochenenden wirkten im Eventbetrieb des Sports angestaubt. Dort wollen die neuen Besitzer ansetzen.

Wo können die deutschen Fans die Königsklasse sehen?

Der Privatkanal RTL sendet auch 2017 alle Qualifikationen und Rennen im frei empfangbaren Fernsehen. Der Bezahlsender Sky überträgt außerdem alle freien Trainingseinheiten. Erstmals dürfen die Mannschaften auf ihren Kanälen in den sozialen Netzwerken kurze Videoschnipsel aus der Boxengasse zeigen. (dpa mit sid und SZ/sw)

Der Rennkalender der Formel 1









