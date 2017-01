Breitenau gehört nicht mehr zum Kreis In Breitenau fehlt ein Schild. Der Kreis hat eine sonderbare Antwort. Die Stadt weiß es besser.

Breitenau ohne Schild gehört für den Landkreis schon nicht mehr zum Kreis. © SZ/Sabel

Der Wind pfeift in Breitenau mehr als an der Ostsee. Das ist meteorologisch belegt, weshalb es mal ein Windkraft-Vorzugsgebiet war. Ob es nun der Wind oder menschliche Kraft war, die das Ortseingangsschild verschwinden ließ, ist nicht belegt. Aber es fehlt. Das hat sogar seine Richtigkeit, sagt Bürgermeister Thomas Mutze (parteilos). Der Weg wurde mit dem Bau der Autobahn zum Feldweg abgestuft. Und da müssen nicht überall Ortsschilder stehen. Nun könnte ja aber das Gestell weg. Doch das Landratsamt ist nicht zuständig. Das Schild befindet sich nämlich nicht im Landkreis, lässt die zuständige Amtsleiterin wissen. Da staunen Breitenauer und Bürgermeister. Wozu gehören wir dann? Der nächstgelegene Kreis liegt in Tschechien. (SZ/sab)

zur Startseite