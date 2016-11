Breite Zustimmung für Tafel-Chef Nach der Kritik an der Dresdner Tafel stand Andreas Schönherr am Mittwoch Rede und Antwort.

Der Chef der Dresdner Tafel Andreas Schönherr stellte sich den Fragen der Tafel-Mitglieder.

Die Versammlung im Essensausgabesaal der Dresdner Tafel startete am Mittwochabend mit Verspätung. Zu groß war der Andrang. Über 100 Menschen, Tafel-Mitglieder und Gäste, wollten hören, wie sich deren Chef Andreas Schönherr zu den in den letzten Tagen bekannt gewordenen Vorwürfen äußern würde.

Bei der von Eric Hattke vom Verein Atticus moderierten Veranstaltung beantwortete Schönherr über zwei Stunden lang alle strittigen Fragen zur Finanzsituation, den Partys in den Vereinsräumen, den Darlehen, der Essensausgabe und der Auftragsvergabe.

„Die betriebswirtschaftliche Situation der Tafel ist sehr zufriedenstellend“, sagte Schönherr. Es gehe jetzt um die Stabilisierung der Tafel. Auf die Probleme angesprochen: „Durch die Diskussionen haben wir neue Hausaufgaben bekommen, was Abläufe und Entscheidungen angeht.“ Bei einer Abstimmung sprach ihm die deutliche Mehrheit der Anwesenden das Vertrauen aus.

Bereits vor Wochenfrist sollte eine Mitgliederversammlung stattfinden. Den Termin hatte der Vorstand wenige Stunden zuvor abgesagt und dies mit einer plötzlichen Erkrankung von Vorstand Andreas Schönherr begründet. Der Tafelchef berichtete am gestrigen Abend, er sei am Mittwoch vergangener Woche kurz vor 16 Uhr in der Mitarbeiterküche der Einrichtung bewusstlos zusammengebrochen. Kurz zuvor habe er Medikamente gegen einen heftigen Magen-Darm-Infekt eingenommen. Mitarbeiter der Tafel alarmierten den Rettungsdienst, Schönherr kam ins Krankenhaus.

Das Rathaus hat unterdessen eine von Schönherr ins Leben gerufene Partyserie bei der Tafel beerdigt. Dazu sei eine Nutzungsänderung für das Vereinshaus an der Zwickauer Straße nötig. stellte die Bauaufsicht fest.

