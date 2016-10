Breite Straße wird zur Einbahnstraße Lediglich stadtauswärts kann man die Straße in der kommenden Woche befahren. Auch Bushaltestellen müssen verlegt werden.

In der Breiten Straße stehen in der kommenden Woche Bauarbeiten an. © Andreas Weihs

Kraftfahrer müssen in der kommenden Woche mit Engpässen auf der Breiten Straße rechnen. Die Stadtwerke Pirna (SWP) lassen ab 10. Oktober einen Hausanschluss für Trinkwasser und Erdgas für den Häuserkomplex Breite Straße 2 verlegen. Laut des Unternehmens muss während der Tiefbauarbeiten die Breite Straße halbseitig gesperrt werden. Die Trasse wird damit zur Einbahnstraße, sie bleibt lediglich stadtauswärts befahrbar. Die Einfahrt in die Breite Straße von der B 172 aus ist dann vorübergehend nicht möglich. Der Verkehr in Richtung Innenstadt wird nach Auskunft der SWP während der Bauarbeiten über die Robert-Koch-Straße umgeleitet. Die Bushaltestellen an der Goethe-Oberschule werden vom 10. bis 15. Oktober nicht bedient, sie werden auf die Robert-Koch-Straße verlegt. Die SWP-Arbeiten sollen am 18. Oktober fertig sein, das Einfahrverbot für die Breite Straße besteht bis zum 15. Oktober. (SZ/mö)

