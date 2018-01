Breite Straße wird wieder Einbahnstraße Die Stadtwerke Pirna setzen die Beseitigung der Flutschäden fort. Änderungen gibt es für Kraftfahrer und Personen, die den Bus nehmen.

© Norbert Millauer

Pirna. Aufgrund der günstigen Witterung setzen die Stadtwerke ab nächster Woche ihre Arbeiten fort, Flutschäden entlang der Breiten Straße zu beseitigen. Aus diesem Grund wird die Breite Straße ab 9. Januar zwischen B 172 und Siegfried-Rädel-Straße stadteinwärts zur Einbahnstraße. Wegen neu zu verlegender Leitungen wird zudem die Strecke vom Kreisverkehr Dohnaischer Platz bis zur Siegfried-Rädel-Straße Einbahnstraße in stadtauswärtige Richtung. Auf der B 172 entfällt ab 9. Januar zudem wieder die Möglichkeit, nach links in die Breite Straße einzubiegen. Als Ersatz wird die Einfahrt in die Innenstadt am Ernst-Thälmann-Platz wieder mit einer Behelfsampel eingerichtet. Die Fahrtrichtung auf der Siegfried-Rädel-Straße wird zwischen Breiter Straße und Robert-Koch-Straße wieder in Richtung Kochstraße gedreht. Die Bushaltestellen wandern erneut von der Breiten Straße auf die Kochstraße. (SZ/mö)

