Breite Straße wird ab November schick Fachleute beginnen in Kürze, die Häuserzeile 4 bis 8 zu sanieren. Dabei entsteht eine recht ungewöhnliche Kombination.

Ab November wir ein teil der Breiten Straße saniert. © Norbert Millauer

Die Häuserzeile Breite Straße soll ab 1. November saniert werden. Ursprünglich war schon Mitte Oktober geplant, mit dem Bau zu beginnen. Zuvor mussten allerdings noch einige Arbeiten erledigt werden, ehe die Handwerker die Gerüste aufstellen. So verlegten die Stadtwerke Pirna in den zurückliegenden Tagen Hausanschlüsse für Gas und Trinkwasser für den Gebäudekomplex Breite Straße 2, was die Baufreiheit auch vor den anderen Häusern etwas einschränkte. Über das Ensemble Breite Straße 2 werden später auch die drei anderen Häuser mit Gas und Trinkwasser versorgt, so muss die Breite Straße nicht noch einmal wegen diverser Leitungen aufgegraben werden. In dem Komplex Breite Straße 4 bis 8 lässt die Stadtentwicklungsgesellschaft über das gesamte Erdgeschoss eine Gewerbefläche herrichten, dort soll künftig ein Bio-Supermarkt einziehen. In den oberen Stockwerken entstehen insgesamt 15 Sozialwohnungen in unterschiedlichen Größen. Die Sanierung soll bis Mitte 2018 abgeschlossen sein.

